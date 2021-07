Ipostaza inedita in care a fost pus Razvan Rat. Celebrul fotbalist roman, ambasador al campaniei Star of the Match la EURO 2020 

Razvan Rat, invitat special al campaniei „Enjoy the Rivalry” si Ambasador „Star Of The Match” by Heineken in Romania

Razvan Rat este unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti romani, avand in palmares numeroase cupe prestigioase printre care si o cupa UEFA. Este unul dintre fotbalistii romani care s-a remarcat la nivel international pentru performantele sale sportive.

El face parte din campania Heineken „Enjoy the Rivalry” alaturi de 5 creatori de continut si persoane publice din Romania si un fost fotbalist international de mare succes.

In cadrul campaniei „Enjoy the Rivalry”, Razvan Rat va fi ca un antrenor al persoanelor implicate in campanie, datorita experientei sale fotbalistice. Campania consta in dueluri fotbalistice realizate intre acestia, in functie de cum evolueaza echipele pe care le sustin la EURO, prin intermediul retelelor sociale in care este prezentata o rivalitate amuzanta intre ei. Razvan, in calitate de fost fotbalist, cunoaste rivalitatea tipica meciurilor de fotbal, intalnita pe terenul de fotbal. Astfel, el va ajuta unele dintre persoanele implicate in campanie sa-si arate intr-un mod creativ sustinerea pentru echipa rivala sub umbrela campaniei „Enjoy The Rivalry”. Va face echipa cu Otrava in duelul cu Buhnici din sferturi (cand Italia si Belgia se confrunta pe teren), cu Mario Fresh – in duelul lui din semifinala cu George Guhnici, dar si cu Corina Caragea si Ramona Paun – care se vor confrunta in finala.

Razvan va fi prezent pana in ultima faza a campaniei, cand le va sustine pe cele doua prezentatoare ale stirilor sportive de la Pro TV sa-si duca la bun sfarsit duelurile creative si amuzante.

Razvan Rat, Ambasador Star of the Match by Heineken in Romania

In plus, Razvan Rat a fost invitatul Heineken la ultimele doua meciuri care au avut loc la Bucuresti, pe 21 iunie – Austria vs. Ucraina si 28 iunie – Franta vs. Elvetia, in calitate de Ambasador al Star of the Match by Heineken in Romania.

Razvan a mers alaturi de George Buhnici (21 iunie) si de Corina Caragea (28 iunie), invitatii brandului Heinken sa ia parte la aceasta experienta unica. Impreuna cu un reprezentat UEFA si chaperonul care i-a insotit, acestia au avut posibilitatea sa ia contact cu trofeul Star of the Match, care a ajuns ulterior la unul dintre jucatorii fiecarui meci. Au marcat momentul printr-o fotografie oficiala, au avut sansa sa tina trofeul in mana si sa-l prezinte publicului prin continutul foto-video facut si, desigur, au urmarit meciul. La final, acestia au asistat la ceremonia de acordare a trofeului si au avut ocazia sa stea aproape de castigatorul Star of The Match.

Star of The Match by Heineken este un eveniment care are loc la finalul fiecarui meci de la EURO 2020, atunci cand Heineken ofera trofeul Star of The Match celui mai bun jucator din meciul respectiv. Acesta este ales pe baza unor criterii UEFA, jucatorii fiind observati pentru modul in care joaca pe parcursul meciului.

Cu ocazia evenimentului EURO 2020 care a avut loc, printre ale orase mari ale Europei, si la Bucuresti, partenerul oficial HEINEKEN, a avut posibilitatea sa organizeze pentru prima oara in Romania - Star of The Match.

Star of The Match a oferit posibilitatea ca pentru prima data persoane publice si creatori de continut din Romania au avut ocazia sa puna mana pe mult ravnitul trofeu si sa asiste la ceremonia de acordare a acestuia celui mai bun jucator al meciului.

sursa foto: Facebook/Instagram Razvan Rat