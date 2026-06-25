FR Volei anunţă, joi, că investigaţiile medicale amănunţite au relevat ruptura de ligament la genunchiul drept, suferită în timpul partidei disputată în 20 iunie, cu Portugalia, în European League.

”Era primul set al meciului cu Portugalia, din European League, atunci când Adelina Ungureanu a sărit pe fileu să lovească o minge, iar în aterizare a căzut pe piciorul Andreei Cimpu. Genunchiul i-a fugit, iar Adelina nu a mai putut continua jocul. În urma investigaţiilor medicale s-a constatat că Adelina, căpitanul naţionalei României la aceast turneu, a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul drept”, transmite FR Volei.

Accidentare horror pentru Adelina Ungureanu

La rândul său, jucătoarea naţionalei a transmis un mesaj: ”E absurd, nu e corect, nu e uşor să accept. Dar aceste gânduri nu-mi vor vindeca genunchiul. Am plâns, am suferit, am tot gândit prea mult şi probabil că voi mai face asta uneori. Dar nu pot schimba trecutul, aşa că mă voi concentra pe prezent şi pe viitor şi voi trece peste asta cu respect de sine, onoare şi pozitivitate”.

Adelina Ungureanu a suferit o accidentare similară la celălalt genunchi, în ianuarie 2024, la echipa de club Pinerolo.

”De data aceasta e diferit, e celălalt genunchi şi e mult mai bine. Pentru că pot face aproape orice, pot merge, pot conduce, nu am umflături şi durerea e uşoară spre moderată. Voi fi operată foarte curând ca să pot începe recuperarea. Cu siguranţă îmi va lipsi voleiul!”, a explicat voleibalista.

Sportiva nu va fi astfel în lotul României pentru Campionatul European din 2026 (21 august - 6 septembrie), în grupa din Azerbaidjan, cu Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Spania şi Azerbaidjan.

”Suntem alături de tine, Adelina! Suntem convinşi, aşa cum te ştim, că aceste accidentări nu vor face altceva decât să te întărească. Fetele vor lupta pentru ca România să ajungă la Mondialele de anul viitor, iar atunci te aşteptăm lângă noi, pentru că vibeul tău, pozitivitatea ta, determinarea şi ambiţia, sunt exemple pentru noi toţi”, este mesajul FR Volei.

News.ro.