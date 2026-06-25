NEWS ALERT Real Madrid, transfer de milioane! AZI are loc întâlnirea decisivă

Real Madrid, transfer de milioane! AZI are loc întâlnirea decisivă La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid pregătește încă o lovitură pe piața transferurilor.

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Echipa este în reconstrucție după al doilea sezon la rând fără trofeu. Florentino Perez l-a adus pe Jose Mourinho (63 de ani), iar acesta a pus deja ochii pe câțiva jucători importanți.

Unul dintre ei este Nico Paz (21 de ani), mijlocașul de la Como, dorit insistent de mai multe echipe importante după sezonul de excepție pe care l-a avut sub comanda lui Cesc Fabregas. Și Inter Milano, formația pregătită de Cristi Chivu, îl are pe listă pe argentinianul născut în Tenerife.

Nico Paz poate reveni la Real Madrid! Întâlnire decisivă

Doar că Real Madrid are o clauză specială în contractul cu Como, de care ar putea profita dacă Mourinho îl vrea pe Paz la echipa sa. Mai exact, gruparea de pe ”Bernabeu” îl poate răscumpăra pe mijlocaș pentru nouă milioane de euro, un ”chilipir” dacă luăm în calcul faptul că sud-americanul este evaluat la 80 de milioane de euro.

Aceasta a fost înțelegerea dintre cele două cluburi în 2024, atunci când Paz a fost cedat în Italia pentru șase milioane de euro de la echipa secundă a lui Real Madrid. Acum, va urma o întâlnire decisivă între cele două cluburi, pentru a discuta viitorul mijlocașului.

Jurnalistul Nicolo Schira anunță că reprezentanții de la Como și Real Madrid vor avea o discuție în cursul zilei de joi, urmând să lămurească dacă acesta se va întoarce pe ”Bernabeu” sau va fi vândut către o altă echipă.

În sezonul recent încheiat, unul istoric pentru Como, Nico Paz a marcat de 13 ori și a oferit alte opt pase decisive în 40 de partide.

Denzel Dumfries (30 de ani), Marc Cucurella (27 de ani), Ibrahima Konate (27 de ani) și Bernardo Silva (31 de ani) sunt jucătorii pe care Real Madrid i-a transferat până acum, și nu are de gând să se oprească aici. În spațiul public au apărut mai multe nume de jucători doriți de Jose Mourinho pe ”Bernabeu”, majoritatea portughezi.

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