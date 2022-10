„Sincer, cum să jucăm așa?” Acuze dure după meciul dintre Rapid și Dumbrăvița din Cupă: „Explodez, nu mă pot controla!”

La finalul meciului, Cosmin Stan, antrenorul divizonarei secunde, i-a pe arbitrii partidei ca au dezavantajat echipa sa.

Dumbrăvița ar fi putut primi un penalty în min. 50, după o intervenţie imprudentă a lui Damien Dussaut asupra lui Alexandru Martinov.

Antrenorul Dumbrăviței acuză arbitrajul

„N-am crezut că o să venim la un meci cu echipă de Liga 1 și o să discutăm despre faze litigioase. Am avut penalty clar! De ce trebuie să se întâmple tot timpul asta, ca echipele mai mari să fie avantajte? Acest arbitru nu are valoare dacă nu a văzut acest penalty. Tot el, acum două săptămâni, dă un penalty în meciul dintre Baia Mare și Dinamo...

Îmi pare rău că trebuie să discut de arbitraj, nu despre fotbal. La golul 3, fault grosolan la un jucători de-ai noștri. Sincer, cum să jucăm așa? În Liga 3 și Liga 2 nu am avut arbitraje rele. Nu cred că au fost sub nivelul fotbalului până în acest moment.

Dar la meciul de azi explodez, nu mă pot controla. Nu am venit aici doar ca să bifăm un meci cu Rapidul. Am venit să încercăm să luăm un punct. Vreau să mă opresc, nu vreau să mai discut. Ce rost mai are?

Am fi preferat să jucăm la noi acasă, la Dumbrăvița, dar știți situația din Timiș. Nu avem niciun stadion cu nocturnă în tot județul”, a spus Cosmin Stan, antrenorul celor de la CSC Dumbrăvița la Orangesport.

În celălalt meci din grupă jucat marţi, Farul Constanţa a terminat la egalitate cu CSM Alexandria, 2-2.

Ultimul meci din această etapă va avea loc joi: FC Universitatea Cluj - FC CFR 1907 Cluj (Cluj Arena - Cluj-Napoca, 21:00).

Primele două clasate în grupă după cele trei etape se vor califica în sferturile de finală.