Vlad, laudat de adversari: "Portarul lor a prins meciul vietii! Il felicit si sper sa o tina tot asa pentru ca avem nevoie de jucatori de valoare!"

U Cluj a fost eliminata din Cupa Romaniei dupa 0-1 cu FCSB. George Florescu, una dintre vedetele celor de la Cluj, a avut o ocazie uriasa in prima repriza, insa Andrei Vlad a avut o parada de senzatie.

Florescu a tinut sa-l laude si sa-l felicite pe portarul FCSB pentru evolutia din acest meci.



"Portarul lor a prins meciul vietii. Victoria lor se datoreaza in exclusivitate lui. Mie mi se pare ca a avut un reflex incredibil, am lovit mingea perfect, se ducea in vinclu, dar a avut un reflex incredibil. Il felicit si sper sa o tina tot asa pentru ca Romania are nevoie de cat mai multi jucatori de valoare. Imi pare nespus de rau ca nu am reusit sa castigam, dar consider ca meritam statutul de echipa favorita la promovare", a declarat George Florescu la finalul partidei.