Hermannstadt, surpriza sau certitudine in Cupa Romaniei? Posibilitatea unei noi finale Craiova - Hermannstadt

Hermannstadt pare sa fie si in acest sezon surpriza placuta din Cupa Romaniei.

Autor: Casian Soneriu

In campionat sunt la retrogradare, dar in Cupa nimic nu pare imposibil pentru noua echipa a lui Vasile Miriuta. Sibienii au trecut de FC Voluntari in optimile de finala ale Cupei.

In sezonul trecut, Sibienii au fost aproape sa puna mana pe trofeu. Au eliminat FCSB si Gaz Metan si au pierdut finala cu CSU Craiova, dar in acest sezon nimic nu e imposibil.

"In acest sezon ne dorim foarte mult sa atingem performanta de anul trecut si daca se poate sa o si depasim", a spus Stefan Blanaru, atacantul celor de la Hermannstadt.

PUNCTUL FORTE AL FORMATIEI LUI MIRIUTA: "SUNTEM IMPREVIZIBILI"

Anul trecut cu Pelici, acum cu Miriuta. Cine se astepta ca divizionara secunda sa joace finala? Probabil nici macar fotbalistii lui Hermannstadt nu sperau sa se intample asta.

Si in acest sezon, sibienii iau lucrurile pas cu pas incercand sa dea lovitura.

"Cred ca putem sa jucam o noua finala, cu toate ca anul acesta o sa fie mult mai greu. Toate echipele calificate pana acum sunt echipe bune si indiferente cu cine o sa jucam o sa avem un meci greu, dar in Cupa sunt rezultate imprevizibile", a declarat Blanaru pentru sport.ro.

SALVAREA DE LA RETROGRADARE ESTE ESENTIALA, DAR SIBIENII PUN MARE PRET SI PE CUPA

Observam acest lucru daca analizam echipa trimisa in teren de Miriuta cu FC Voluntari. Titulari de drept din campionat precum Pirvulescu, Tatar, Petrescu, Blanaru si Dumitriu au fost in primul 11 si in Cupa.

Sibienii au abordat ofensiv meciul cu FC Voluntari. Miriuta a folosit o formatie cu 3 oameni in spatele lui Blanaru. Drept urmare al jocului ofensiv, Sibienii au castigat 3-0 partida cu FC Voluntari.

ACEASI FINALA CA SI ANUL TRECUT?

Nu e imposibil! Avem modelul Spaniei unde finala Real - Barcelona este des intalnita, dar aici vorbim despre total alte echipe. Sibienii o vad favorita la Cupa pe CSU Craiova, fosta lor adversara din finala trecuta.

Pentru Hermannstadt urmeaza fara doar si poate un duel dificil in faza urmatoare a Cupei Romaniei. Astra, CFR, Sepsi, Craiova si Viitorul sunt echipele calificate pana in acest moment in faza urmatoare.

Sa fie Hermannstadt specialista Cupei Romaniei dintre echipele considerate ”mici” ale campionatului?