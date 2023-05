Primăria Sfântu Gheorghe pune la dispoziţia suporterilor Sepsi OSK un tren gratuit pentru finala Cupei României la fotbal. Finala cu Universitatea Cluj se va juca pe 24 mai la Sibiu.

"La fel ca anul trecut, şi anul acesta Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe va pune la dispoziția suporterilor echipei Sepsi OSK un tren care să îi transporte la finala Cupei României la fotbal dintre Sepsi OSK şi Universitatea Cluj, care va avea loc pe 24 mai de la ora 20:30 pe Stadionul din Sibiu.

Trenul va avea disponibile 900 de locuri şi va pleca din Gara Sfântu Gheorghe miercuri, 24 mai, de la ora 15:00, iar transportul va fi gratuit. Trenul de întoarcere va pleca la ora 0:30 din Gara Sibiu urmând să ajungă în Sfântu Gheorghe în jurul orei 3:50.

Înscrierea pentru un loc în tren se poate face la sediul clubului de la Arena Sepsi OSK, accesul fiind permis doar celor care au bilete pentru marea finală", e anunțul celor de la Sepsi.

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, a oferit săptămâna trecută un interviu amplu pentru Sport.ro. Omul de afaceri a abordat mai multe subiecte în discuția cu jurnalistul Florin Caramavrov.

„Aș fi mers pe jos până la Istanbul dacă ne spunea cineva că promovăm in Liga 1”

Când ați intrat în Liga 1, nu v-a fost teamă de jungla de aici?

Nu ne-am gândit. Nicio secundă nu ne-am gândit ce se întâmplă. A fost o euforie așa de mare când am intrat în prima ligă... Ne uitam la lucrurile bune. Nici nu ne gândeam la ceva rău, la ce se va întâmpla sau cum o să fie. Am fost așa de bucuroși... Dacă cineva ne zicea înainte că intrăm în prima ligă, aș fi mers pe jos și până la Istanbul.

În fotbal sunt și multe acuzații. Unii au spus că sunteți vasalii CFR-ului sau ai lui Victor Orban, care v-a făcut stadionul. Cum comentați astfel de idei?

Deja ultimele rezultate contrazic prima teorie. Am făcut 2-2 cu CFR la Sfântu Gheorghe. Am furat două puncte CFR-ului, între ghilimele. Acum un an, am câștigat la ei acasă cu 2-1. Am luat Supercupa jucând împotriva lor. I-am bătut cu 3-0 în semifinalele Cupei... Dar în sezonul ăsta, am pierdut de patru ori cu FCSB.

Asta e valoarea noastră. Trebuie să recunoaștem sincer că nu suntem acolo unde este FCSB sau unde este CFR. E ceva normal să pierdem. Dacă am pierdut de patru ori cu FCSB, ne vor acuza cei de la Cluj că suntem prietenii FCSB-ului? Poate că sunt unii care nici nu se uită la meciuri și încep să vorbească: „Aaa, ăia câștigă acolo și pierd acolo”. Astea sunt niște aberații.