În șase ani, de când Sepsi este în prima divizie, echipa a câștigat Cupa României și Supercupa. În acest sezon, clubul lui Dioszegi este din nou în finala Cupei, pe care o va juca pe 24 mai împotriva Universității Cluj.

Dioszegi vorbește în interviul ce urmează despre așa-zisul conflict româno-maghiar, despre ajutorul guvernului Ungariei și despre aparenta „vasalitate” față de CFR Cluj.

Sunteți mulțumit de ce ați realizat în fotbal până acum?

Eu, da. Foarte mulțumit. Nu ne-am gândit niciodată că vom ajunge aici. Noi suntem începători. Și clubul, și noi, conducătorii. Au trecut șase ani de primă ligă, deci nu avem experiența altor conducători din alte cluburi, care au vechime de 20-30 de ani. Dar eu cred că nu ne-am făcut de râs și cred că toată lumea apreciază ce s-a întâmplat la noi în club.

Simțiți o reticență a presei din România față de clubul dumneavastră? Vă întreb pentru că apar destul de puține știri cu Sepsi în presa centrală...

Nu știu... Nu este ceva care să ne deranjeze. Poate că noi nu avem prea multe can-can-uri ca să fim pe prima pagină a ziarelor. Noi nu ieșim cu declarații de scandal. Încercăm să ne facem treaba și să ne preocupăm numai de clubul nostru, de echipă. Chiar nu mă gândesc dacă suntem în ziar sau nu suntem. Ziariștii știu foarte bine că noi facem ceea ce facem din toată inima. Încercăm să facem totul profesionist.

Aveți un departament de comunicare sau o persoană care se ocupă de comunicare?

Da, avem o doamnă. Doamna Kiss Edith, care a făcut Facultatea de Jurnalism în Timișoara.

Ce beneficii v-a adus fotbalul? Pe plan de imagine sau material...

Material, în niciun caz. Nu cred că există vreunul care să spună că i-a adus fotbalul ceva material. Dimpotrivă. Ca imagine... Eu am o brutărie, aici pot să spun că am beneficiat de imagine. Când am intrat în fotbal, nici nu mă gândeam la imagine. Mie nu-mi place să fiu pe prima pagină a ziarelor. Am fost de multe ori, dar eu mă consider un om simplu. Nu sunt genul care să facă orice ca să fie pe prima pagină. Când am înființat clubul, în 2011, împreună cu prietenul meu, ne-am zis că poate reușim să ajungem în Liga a doua. Ăsta a fost visul. Am vrut să facem un club care să fie transparent de la A la Z. Și nu numai în ceea ce privește presa, ci și suporterii. Oricine poate să întrebe orice, n-avem niciun secret. Suporterii vin și mă întreabă orice din club. Cred că suntem unul dintre puținele cluburi din România care are o relație așa de deschisă față de ziariști și față de suporteri. Chiar dacă noi am fondat clubul, acesta este al tuturor celor care le place de echipa noastră. Așa e corect. Clubul e al suporterilor.

Al comunității?

Da, dar nu e numai al comunității. Avem suporteri din întreaga țară, chiar și din Galați.

Din București aveți?

Sunt sigur că avem câțiva și în București...

„Aș fi mers pe jos până la Istanbul dacă ne spunea cineva că promovăm in Liga 1”

Când ați intrat în Liga 1, nu v-a fost teamă de jungla de aici?

Nu ne-am gândit. Nicio secundă nu ne-am gândit ce se întâmplă. A fost o euforie așa de mare când am intrat în prima ligă... Ne uitam la lucrurile bune. Nici nu ne gândeam la ceva rău, la ce se va întâmpla sau cum o să fie. Am fost așa de bucuroși... Dacă cineva ne zicea înainte că intrăm în prima ligă, aș fi mers pe jos și până la Istanbul.

În fotbal sunt și multe acuzații. Unii au spus că sunteți vasalii CFR-ului sau ai lui Victor Orban, care v-a făcut stadionul. Cum comentați astfel de idei?

Deja ultimele rezultate contrazic prima teorie. Am făcut 2-2 cu CFR la Sfântu Gheorghe. Am furat două puncte CFR-ului, între ghilimele. Acum un an, am câștigat la ei acasă cu 2-1. Am luat Supercupa jucând împotriva lor. I-am bătut cu 3-0 în semifinalele Cupei... Dar în sezonul ăsta, am pierdut de patru ori cu FCSB. Asta e valoarea noastră. Trebuie să recunoaștem sincer că nu suntem acolo unde este FCSB sau unde este CFR. E ceva normal să pierdem. Dacă am pierdut de patru ori cu FCSB, ne vor acuza cei de la Cluj că suntem prietenii FCSB-ului? Poate că sunt unii care nici nu se uită la meciuri și încep să vorbească: „Aaa, ăia câștigă acolo și pierd acolo”. Astea sunt niște aberații.

Despre ajutorul guvernului maghiar

Dar Victor Orban v-a ajutat cu stadionul?

Eu am fost transparent din prima. Noi am văzut că guvernul Ungariei sprijină comunitățile de maghiari din țările vecine și am depus un proiect pentru construirea stadionului. Nu s-a făcut numai la noi, ci și în Slovacia, și în Croația, stadionul lui NK Osijek. Iar la Osjek sunt numai 1000 de cetățeni maghiari într-un oraș de 120.000 de locuitori.

A fost mai ușor să faceți proiectul pentru guvernul Ungariei decât aici, în România, la Comisia Națională de Investiții?

Când am văzut cât de repede sunt aprobate proiectele și se construiesc stadioanele în Ungaria, nu ne-am mai gândit la altceva. S-au mișcat foarte repede. Iar CNI-ul a construit în Sfântu Gheorghe o arenă extraordinară, de 3000 de locuri, pentru handbal și baschet. Acum, CNI a aprobat și un patinoar acoperit. Stadionul construit de statul maghiar va fi între sala și patinoarul construite de CNI. Vor fi prietene între ele, așa cum suntem și noi prieteni în Sfântu Gheorghe. Sepsi are mulți suporteri chiar români-români. Nu ne interesează trecutul, ci ne interesează prezentul.

Sunt probleme în Sfântu Gheorghe între români și maghiari?

În prezent, putem spune că nu este nicio problemă la noi în Sfântu Gheorghe. Oricine vine la noi este la fel de bine primit, de oriunde vine. Asta trebuie să ne unească, nu să ne învrăjbească. Eu consider că în 2023 nu are niciun rost să vorbim de cine a construit stadionul, unde și când, fiindcă stadionul rămâne în România, nimeni nu-l ia în spate să-l ducă în altă parte. E foarte bine că s-a construit un stadion în România. E un stadion frumos, mic, cochet. Niciunul dintre oaspeții care au fost la noi nu a plecat cu un gust amar că stadionul a fost construit de guvernul maghiar.

„Prietenul meu cel mai bun e român din Nehoiu”

Totuși, cum vedeți problema aceasta dintre români și maghiari, dezbătută de anumiți politicieni?

Eu nu am intrat niciodată în politică și nici nu o să intru. Un lucru e clar, oamenii simpli, iar eu mă consider un om simplu, niciodată n-au avut probleme de acest gen. 74% sunt maghiari și 26% sunt români în Sfântu Gheorghe. Prietenul meu cel mai bun e român din Nehoiu, din Buzău. Avem un respect reciproc. Niciodată nu s-a pus problema că el ce e și eu ce sunt. Și nici nu trebuie să se pună. Este anormal ca să fie vrajbă și ură. Nu poți trăi cu ură în viață, pentru că viața este așa de scurtă... Cel mai important este să respecți întotdeauna partea cealaltă. În Sfântu Gheorghe nu este nicio problemă. Am citit și eu ce s-a scris că, dacă cineva vine în Sfântu Gheorghe, nu este servit la magazin dacă vorbește românește. Astea sunt aberații.

Poate nu știu toți românește acolo...

Nu este adevărat. Toată lumea știe. Poate că sunt excepții... Bătrâni de 80 de ani care au locuit în sate, iar acum s-au mutat în Sfântu Gheorghe, poate că nu știu românește, dar ei nu vând la magazine, sunt pensionari. Sunt și mulți care vin din Ungaria în vizită și normal că nu știu românește. Dar nu există ca în magazine să nu fie servit cineva. Cei 26% români au rămas aici, nimeni n-a plecat. Ei ar trebui întrebați. Toți se simt foarte bine la Sfântu Gheorghe. Și așa trebuie să fie, trebuie să existe respect. Din respect pornește totul.

Tatăl – maistru brutar, mama - dactilografă

La cum vorbiți, cred că ar trebui să intrați in politică. Poate ați schimba ceva...

Nu, niciodată nu vreau să intru în politică. V-am mai spus, eu mă consider un om simplu. Chiar dacă am și eu o facultate, nu mă consider capabil să intru în politică și nici nu aș vrea pentru nimic în lume. În anii 90, când aveam 18-19 ani, mi s-a propus și mie, dar am spus „nu” din prima. Tatăl meu mi-a zis prin 87-88, când aveam 17 ani: „Fiule, dacă vrei să fii un om respectat, niciodată să nu intri în politică”. Eram în era cealaltă și mi-a zis „să nu calci strâmb, să mergi pe drumul tău drept.” Tatăl meu era maistru brutar atunci, nu eram înstăriți. Mama mea era dactilografă la Procuratură. Asta mi-a spus tatăl meu. Iar când au fost oferte de acest gen, am refuzat. Și sunt mândru de mine că nu m-am lăsat influențat de nimeni. Pur și simplu, vreau să-mi trăiesc viața de zi cu zi, așa cum am trăit și acum 20 de ani. Eu și acum stau cu oricine la masă, la orice restaurant. Am rămas același om ca acum 20-30 de ani. Și așa vreau să mor.

Păi și se poate așa, pe cont propriu, în țara asta? Fără să fii de o parte sau de alta?

Până acum s-a putut. Eu așa consider că, dacă spui lucrurilor pe nume și cinstit, nu are cine să se supere pe tine. Eu mă feresc de orice scandal, de orice chestii din astea. Pur și simplu, mă bucur pentru fotbal, mă bucur când echipa câștigă. Normal că sunt supărat când pierdem, dar mergem după aia la un local, mâncăm trei mici și trece supărarea. Vine a doua zi și intrăm cu gândul că poate reușim să câștigăm săptămâna viitoare. Nu avem presiune absolut deloc. Pentru noi este deja o minune că am jucat șase ani în prima ligă din România, deja intrăm în al șaptelea. O singură dată am pierdut la scor, cu 5-1 la Botoșani. În rest, în ultimii cinci ani, niciodată n-am pierdut la mai mult de trei goluri. Suntem o echipă mică, dar cu inimă mare.

Deci n-ați pierdut ca Rapidul, cu 7-2...

Nu, nu, nu. În primul an, cred că am luat un 4-0 de la FCSB. A mai fost un 0-3 cu Voluntari. În rest, maxim la două goluri am pierdut.

Ați mai avut probleme pe stadioane cu scandările xenofobe după scandalul cu FC U Craiova?

După fluierul final, se mai aud, dar în timpul meciurilor, slavă Domnului că nu se mai aud astfel de scandări.

Poate că acea acțiune a lui Chivulete i-a mai speriat un pic...

Da, posibil ca lucrurile să fi intrat în normal. Acuma glumesc puțin, chiar vreau să li se îndeplinească visul suporterilor Universității Cluj, care strigă „Afară, afară cu ungurii din țară”. Asta și vrem. Înseamnă că au devenit suporterii noștri, pentru că noi vrem să ieșim în Europa. Înseamnă că vor să câștigăm cu ei. Ca să jucăm în Europa, trebuie să ieșim afară din țară. Câștigăm Cupa și apoi, automat, ieșim afară din țară. Glumim puțin, să ne destindem.

Cum au stricat imaginea lui Sepsi ungurii din Ungaria

Fanii lui Sepsi strigă și ei împotriva românilor, nu?

Niciodată nu au strigat nimic. Suporterii noștri știu că fac rău clubului dacă strigă ceva în neregulă. Strică imaginea clubului. Din păcate, la finala Cupei de anul trecut, au venit niște indivizi din Ungaria care s-au întors cu spatele atunci când s-a cântat imnul României. Am zis și atunci, clubul nostru se delimitează sută la sută de astfel de manifestări.

Fiind în zona galeriei lui Sepsi, s-a interpretat că sunt ai dumneavoastră...

Da, a rămas cu imaginea asta o țară întreagă. Acuma degeaba spunem noi, că lumea tot așa gândește. Au fost 18 inși, că i-am numărat. Erau toți îmbrăcați în negru. Erau ultrași. Nu pot să controlez 5000 de oameni, dar ne-am delimitat în totalitate de acei indivizi. Am mai spus-o mai devreme, respectul trebuie să fie pe primul loc. Imnul național al oricărui stat trebuie respectat și ascultat, nu să te întorci cu spatele.

Există respect în fotbalul românesc?

Din păcate, am văzut ceva regretabil la Gloria Buzău - Dinamo. Era un moment de reculegere în memoria lui Ekeng, iar unii dintre suporterii lui Dinamo au început să strige împotriva Stelei. Așa ceva nu se face. Undeva, și noi conducătorii suntem responsabili. Trebuie să-i educăm, chiar dacă nu avem noi rolul de educatori. Dar avem căi de educare, de discuții cu suporterii. Trebuie să le spunem că așa ceva este mai mult decât regretabil.

Cam greu să fie educați, au o vârstă, educația trebuia să vină de la părinți, din școală, dar normal că trebuie să încercați și voi, conducătorii de cluburi.

Noi ne întâlnim cu suporterii. Hai să spunem că noi avem un avantaj din acest punct de vedere, dacă se poate numi avantaj, că suporterii noștri sunt mai puțini numeroși decât cei ai cluburilor mari, Dinamo, Steaua. Dar dacă s-ar face niște ședințe la care ar fi invitați și liderii galeriei, unde să se discute cu ei, față în față... Contează foarte mult ca un conducător să vorbească față în față cu liderii galeriei. Trebuie să înțeleagă, iar dacă ei înțeleg, merg apoi și vorbesc cu ceilalți. Liderii sunt cei care îi dirijează pe ceilalți. Eu zic că pot fi educați. Trebuie să li se spună clar că nu se mai poate, pentru că primim interdicții, amenzi. Haideți să fim oameni. Trebuie vorbit cu ei, ca și cu fotbaliștii. Eu încerc uneori, înaintea câte unui meci, să vorbesc cu jucătorii și să le explic cât de important este meciul respectiv pentru noi.

Vorbiți și cu suporterii echipei dumneavoastră?

Am făcut asta și cu suporterii și vedeți că la noi nu se strigă împotriva nimănui. Toate cântecele se pot traduce și cred că sunt traduse. Nu sunt contra niciunei nații. Eu sunt chiar mândru de suporterii noștri, fiindcă se comportă civilizat. Nu se întâmplă să se arunce cu ceva în autocarul echipei adverse. Cred că ai noștri sunt printre puținii din țară care nu strigă ceva când portarul advers degajează. Noi oferim respect, și clubul, și suporterii. Așa e normal. Și nu trebuie să ne lăudăm. Cu normalitatea nu trebuie să te lauzi, ci trebuie să o menții.