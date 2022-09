Suporterii de la CSA Steaua au găsit vinovații pentru eliminarea din Cupa României: „Stau ascunși și nu ies public!” Mesaj fără ocolișuri

CSA Steaua a pierdut meciul cu Chindia Târgoviște, 1-2, din playoff-ul Cupei României. Anton Petrea (47 ani) a debutat cu succes la noua echipă și a eliminat echipa din Ghencea din drumul spre grupele competiției.

Fanii celor de la CSA Steaua acuză conducerea clubului pentru eliminarea din Cupa României

Acest eșec nu a fost ușor de digerat pentru suporterii roș-albaștrilor. Asociația Steliștilor 1947 a emis un comunicat oficial în care îi acuză pe conducătorii CSA-ului pentru proasta organizare și faptul că echipa încă nu are drept de promovare în Liga 1.

„În cazul în care trebuie să arătăm cu degetul către cineva responsabil pentru această eliminare, aceștia se află în conducerea clubului și a ministerului:

- comandantul CSA Steaua, col. Răzvan Ștefan Bichir

- managerului Secţiei de Fotbal, Bogdan Marinescu

- vicepreşedintele CSA Steaua, col. Teodor Florin Popa

- şeful Departamentului Activitate Sportivă de Performanţă din cadrul CSA Steaua, col. Dragoş Barbu

- toți gradaţii şi politrucii incompetenţi din cadrul MApN şi CSA Steaua

- factorii de decizie din Ministerul Apărării, care nu au găsit o soluție pentru ca Steaua să poată promova și nici nu i-au demis pe cei ce delapidează clubul Steaua și nu îi aduc onoare.

Toate aceste persoane stau ascunse și nu ies public să își asume neputința, reaua-voință și neprofesionalismul”, este comunicat emis de AS47.

Daniel Oprița, nemulțumit de evoluția jucătorilor după CSA Steaua - Chindia Târgoviște 1-2

„Experiența mai mare a lor a făcut diferența. Noi am făcut două greșeli în zonele laterale. Nu m-a ajutat nici banca, sunt supărat pe unii dintre jucătorii care au venit să ne ajute. Trebuie să tragă mai mult în momentele grele.

Am rămas, practic, fără atacant, că și pe Chipirliu l-am forțat, am tras de el, avea dureri. Trică și Răducan sunt la lot, iar Chunchukov s-a accidentat. Asta a făcut diferența, n-am avut forță în atac.

Aș vrea mai mult de la unii dintre jucători, să dea mai mult pentru echipă, să nu cedeze așa ușor. Când e greu, trebuie să fii cu grupul. M-a deranjat, am rămas fără atacant.

Le-am spus unor jucători că nu pot păcăli fotbalul la nesfârșit, păcălești jumătate de an, un an. Am luat jucători cu calitate, care au demonstrat, aștept mai mult de la ei, să vină cu plusul", a declarat Daniel Oprița la finalul meciului.