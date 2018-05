Sibiu, un meci pentru istorie: doar 4 echipe au reusit sa castige trofeul Cupei din Liga a II-a

La o zi dupa olteni, si jucatorii lui Hermannstadt au avut sansa sa atinga Cupa. Finala istorica pentru Sibiu e la PRO X, duminica, de la ora 21:00.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Sibienii au stat la coada sa se pozeze cu trofeul.

Jucatorii le-au promis fanilor ca vor aduce Cupa la Sibiu. De peste 40 de ani n-a mai luat Cupa o echipa din liga a II-a.

In toata istoria fotbalului romanesc, doar patru echipe din Liga a II-a au reusit sa castige Cupa - Metalul Resita (2-0 cu Dinamo, in 1954), Ariesul Turda (2-1 cu Rapid, in 1961), Chimia Ramnicu Valcea (1-1 si 3-0 la rejucare cu Constructorul Galati, in 1973) si Rapid (2-1 dupa prelungiri cu U Craiova, in 1975).

"Ar fi foarte bine sa ramana la Sibiu, ar fi o performanta foarte mare pentru Hermannstadt", spune Viorel Hizo.

Pentru Sibiu e cel mai mare meci din istorie.

"In momentul in care am inceput cariera de antrenor, unul din obiectivele mele a fost sa ajung sa joc o finala de Cupa Romaniei", spune Alexandru Pelici, omul care a facut posibila minunea din acest sezon.