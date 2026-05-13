Screciu, ce declarație după finala câștigată a cupei: „Asta vrem!"

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

La Sibiu, Universitatea Craiova a cucerit primul trofeu intern al sezonului 2025-2026, după 6-5 la loviturile de departajare cu Universitatea Cluj.

Universitatea Craiova a confirmat, la Sibiu, impresia generală că e cea mai bună echipă din România, în acest sezon.

Trupa lui Filipe Coelho a cucerit Cupa României, iar acum se pregătește pentru „finala“ din campionat: duminică, de la ora 20:30, oltenii vor primi vizita Universității Cluj. La capătul acestui duel, Craiova poate realiza eventul, după 35 de ani!

Universitatea Craiova a câștigat Cupa României, ediția 2025-2026

Vladimir Screciu face trimitere la Craiova Maxima

În Bănie, fiesta a început deja după triumful din finala Cupei României, la Sibiu. Iar Vladimir Screciu (26 de ani) a promis că, de mâine, oltenii se vor gândi numai la meciul cu „U“ Cluj din penultima etapă a play-off-ului.

Parcă data trecută când am luat cupa (n.r. – în sezonul 2020-2021) n-a fost formidabil ca acum. Mă bucur că, la final, am reușit să ne îndeplinim obiectivul. De mâine însă, ne pregătim pentru ce vor toți suporterii noștri: titlul. Pentru că mulți dintre ei n-au apucat să vadă Craiova Maxima. Emoțiile au fost foarte mari la penalty-uri. Dar băieții au executat foarte bine. Penalty-urile sunt ca o loterie și ne bucurăm că am câștigat noi acum“, a spus Vladimir Screciu.

