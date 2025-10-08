Schimbare de ultim moment: FRF a mutat ultima etapă din grupele Cupei României!

Ultima etapă din grupele Cupei României, mutată în februarie 2026

Runda a treia, ultima din faza grupelor Cupei României, ar fi trebuit să se dispute în jurul datei de 17 decembrie, însă Universitatea Craiova va fi angrenată la acel moment în faza principală din Conference League, astfel că nu va putea disputa partida cu FCSB.



Comitetul Executiv al FRF a stabilit astfel ca toate meciurile din runda a treia a grupelor Cupei României să se dispute aproape două luni mai târziu, pe 11 februarie 2026.

"Decizia a fost luată ca urmare a propunerii Departamentului Competiții, dat fiind faptul că Universitatea Craiova este calificată în grupele Europa Conference League, fiind imposibil ca echipa craioveană să poată evolua pe 17 decembrie 2025 în Cupa României, așa cum era programarea inițială. Pentru a ține cont de principiul echidistanței și pentru a oferi tuturor echipelor aceleași condiții, s-a hotărât însă ca toată etapa să se desfășoare pe 11 februarie 2026", a transmis FRF.



Noul calendar din Cupa României



Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 11 februarie 2026

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Grupele din Cupa României

