Schimbare de ultim moment: FRF a mutat ultima etapă din grupele Cupei României!

Schimbare de ultim moment: FRF a mutat ultima etapă din grupele Cupei Rom&acirc;niei! Cupa Romaniei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Calendarul Cupei României a suferit o modificare, iar faza grupelor se va încheia abia în luna februarie.

TAGS:
FCSBUniversitatea CraiovaFRFCupa Romaniei
Din articol

Ultima etapă din grupele Cupei României, mutată în februarie 2026

Runda a treia, ultima din faza grupelor Cupei României, ar fi trebuit să se dispute în jurul datei de 17 decembrie, însă Universitatea Craiova va fi angrenată la acel moment în faza principală din Conference League, astfel că nu va putea disputa partida cu FCSB.

Comitetul Executiv al FRF a stabilit astfel ca toate meciurile din runda a treia a grupelor Cupei României să se dispute aproape două luni mai târziu, pe 11 februarie 2026.

"Decizia a fost luată ca urmare a propunerii Departamentului Competiții, dat fiind faptul că Universitatea Craiova este calificată în grupele Europa Conference League, fiind imposibil ca echipa craioveană să poată evolua pe 17 decembrie 2025 în Cupa României, așa cum era programarea inițială. Pentru a ține cont de principiul echidistanței și pentru a oferi tuturor echipelor aceleași condiții, s-a hotărât însă ca toată etapa să se desfășoare pe 11 februarie 2026", a transmis FRF.

Noul calendar din Cupa României

  • Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 3: 11 februarie 2026
  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

Grupele din Cupa României

Meciurile din grupele Cupei României

Grupa A

Etapa 1: CSM Slatina – CFR Cluj, CSC Dumbrăvița – FC Rapid 1923, Metaloglobus – Campionii FC Argeș
Etapa 2: Metaloglobus – CFR Cluj, Campionii FC Argeș – FC Rapid 1923, CSC Dumbrăvița – CSM Slatina
Etapa 3: CFR Cluj – FC Rapid 1923, CSM Slatina – Metaloglobus, CSC Dumbrăvița – Campionii FC Argeș

Grupa B

Etapa 1: CS Sănătatea – Universitatea Craiova, CS Gloria Bistrița – FCSB, UTA Arad – ACS Petrolul 52
Etapa 2: ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova, UTA Arad – FCSB, CS Sănătatea – CS Gloria Bistrița
Etapa 3: Universitatea Craiova – FCSB, CS Sănătatea – ACS Petrolul 52, CS Gloria Bistrița – UTA Arad

Grupa C

Etapa 1: Metalul Buzău – Universitatea Cluj, Sporting Liești – Oțelul Galați, AFK Csikszereda – Sepsi OSK
Etapa 2: Sepsi OSK – Universitatea Cluj, AFK Csikszereda – Oțelul Galați, Sporting Liești – Metalul Buzău
Etapa 3: Universitatea Cluj – Oțelul Galați, Metalul Buzău – Sepsi OSK, Sporting Liești – AFK Csikszereda

Grupa D

Etapa 1: CS Dinamo București – Dinamo 1948, Concordia Chiajna – AFC Hermannstadt, AFC Botoșani – Farul Constanța
Etapa 2: Farul Constanța – Dinamo 1948, AFC Botoșani – AFC Hermannstadt, CS Dinamo București – Concordia Chiajna
Etapa 3: Dinamo 1948 – AFC Hermannstadt, CS Dinamo București – Farul Constanța, Concordia Chiajna – AFC Botoșani

Articol recomandat de stirileprotv.ro
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra Rom&acirc;niei. Probleme &icirc;n 20 de județe din cauza furtunilor. C&acirc;nd expiră codul roșu
ULTIMELE STIRI
&Icirc;ncă o problemă de lot &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Austria: S-a &icirc;nrăutățit problema, sperăm să fie apt pentru duminică
Încă o problemă de lot înainte de România - Austria: "S-a înrăutățit problema, sperăm să fie apt pentru duminică"
Radu Drăgușin a văzut cum s-a descurcat naționala &icirc;n preliminariile CM 2026 și a tras o concluzie
Radu Drăgușin a văzut cum s-a descurcat naționala în preliminariile CM 2026 și a tras o concluzie
The Sun l-a ironizat pe Hakim Ziyech după ce Varga a refuzat să-l transfere la CFR: &rdquo;Șomer refuzat de o echipă micuță din Rom&acirc;nia&rdquo;
The Sun l-a ironizat pe Hakim Ziyech după ce Varga a refuzat să-l transfere la CFR: ”Șomer refuzat de o echipă micuță din România”
Cristi Săpunaru &icirc;și anunță revenirea: &rdquo;Planul este să facem un club puternic&rdquo;
Cristi Săpunaru își anunță revenirea: ”Planul este să facem un club puternic”
Cel mai frumos compliment primit de maratonistul Alexandru Corneschi: dezvăluirea emoționantă făcută la Poveștile Sport.ro
Cel mai frumos compliment primit de maratonistul Alexandru Corneschi: dezvăluirea emoționantă făcută la Poveștile Sport.ro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB, transfer de la liderul Superligii?! &rdquo;Sigur că da, piața funcționează!&rdquo;

FCSB, transfer de la liderul Superligii?! ”Sigur că da, piața funcționează!”

Valeriu Iftime a numit echipele care se bat la titlu: &rdquo;Ei sunt cei trei uriași&rdquo;

Valeriu Iftime a numit echipele care se bat la titlu: ”Ei sunt cei trei uriași”

Andrei Rațiu, singurul acceptat de Flick la Barcelona! Neamțul a refuzat două nume și l-a cerut pe rom&acirc;n

Andrei Rațiu, singurul acceptat de Flick la Barcelona! Neamțul a refuzat două nume și l-a cerut pe român

Ilie Dumitrescu a numit echipele care vor intra &icirc;n play-off-ul din Superliga: Răm&acirc;ne o luptă pentru o singură poziție

Ilie Dumitrescu a numit echipele care vor intra în play-off-ul din Superliga: "Rămâne o luptă pentru o singură poziție"

Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat

Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat

Fără precedent! Ce salariu a cerut Hakim Ziyech pentru a semna &icirc;n Rom&acirc;nia și decizia lui CFR Cluj

Fără precedent! Ce salariu a cerut Hakim Ziyech pentru a semna în România și decizia lui CFR Cluj



Recomandarile redactiei
&Icirc;ncă o problemă de lot &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Austria: S-a &icirc;nrăutățit problema, sperăm să fie apt pentru duminică
Încă o problemă de lot înainte de România - Austria: "S-a înrăutățit problema, sperăm să fie apt pentru duminică"
Radu Drăgușin a văzut cum s-a descurcat naționala &icirc;n preliminariile CM 2026 și a tras o concluzie
Radu Drăgușin a văzut cum s-a descurcat naționala în preliminariile CM 2026 și a tras o concluzie
The Sun l-a ironizat pe Hakim Ziyech după ce Varga a refuzat să-l transfere la CFR: &rdquo;Șomer refuzat de o echipă micuță din Rom&acirc;nia&rdquo;
The Sun l-a ironizat pe Hakim Ziyech după ce Varga a refuzat să-l transfere la CFR: ”Șomer refuzat de o echipă micuță din România”
Cristi Săpunaru &icirc;și anunță revenirea: &rdquo;Planul este să facem un club puternic&rdquo;
Cristi Săpunaru își anunță revenirea: ”Planul este să facem un club puternic”
Cel mai frumos compliment primit de maratonistul Alexandru Corneschi: dezvăluirea emoționantă făcută la Poveștile Sport.ro
Cel mai frumos compliment primit de maratonistul Alexandru Corneschi: dezvăluirea emoționantă făcută la Poveștile Sport.ro
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala Rom&acirc;niei: Am vorbit cu el
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
CITESTE SI
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra Rom&acirc;niei. Probleme &icirc;n 20 de județe din cauza furtunilor. C&acirc;nd expiră codul roșu

stirileprotv LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

CCR a am&acirc;nat din nou decizia &icirc;n cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

stirileprotv CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

C&acirc;știgătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

stirileprotv Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!