Universitatea Craiova a deschis scorul în Gruia, prin Ştefan Baiaram (50'), cu un şut la vinclu, dar clujenii au egalat prin Mohammed Kamara (59'), lansat de Emerllahu.



Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, și-a exprimat dezamăgirea după eliminarea oltenilor din Cupa României. În ciuda eliminării din Cupa României, Rădoi i-a felicitat pe cei de la CFR Cluj pentru victorie și le-a urat succes în continuare în competiție.

Craiova, probleme cu loviturile de departajare



"Am controlat în mare parte partida. Am deschis scorul, din păcate, cu o minge de la noi, i-am lăsat să paseze și ne-au egalat. După aceea am avut ceva dificultăți. Trebuie să-i felicit. E clar că lipsa noastră de experiență (n.r.- la penalty-uri) a fost evidentă.



Am pierdut la fel, tot cu mine, și calificarea în grupe, cu Beer Sheva. Poate suntem neinspirați la alegerea primilor 5 (n.r.- executanți). Știm jucătorii care bat, plus că au bătut și la antrenamente. Știm și istoricul de la echipele precedente, avem și statisticile.



Până la urmă, trebuie să ne asumăm noi responsabilitatea. Dezamăgit puțin, îngrijorat mai mult. Mai bine pierdeam în 90 de minute, nu în 120. Au fost probleme în avion, în autocar, nu știu, n-am putut să introducem 3 jucători, vom vedea pe cine vom băga luni în campionat.



Gazonul a fost foarte greu, cu nisip, cu noroi, e un avantaj pentru CFR, dar trebuie să ne adaptăm. Putem spune (n.r.- că CFR e favorită la trofeu), dar mie mi-au plăcut și Rapid, și Hermannstadt. E destul de dificil, aș vrea să câștige trofeul (n.r.- CFR), dacă tot ne-a eliminat pe noi. Am lăsat ușa deschisă acum (n.r.- la vestiar), ca să audă băieții bucuria celor de la CFR", a spus Rădoi la finalul meciului.



În semifinale, pe 23 aprilie, CFR Cluj o va înfrunta pe Farul Constanţa, iar Rapid o va întâlni pe FC Hermannstadt.