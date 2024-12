Mihai Stoica a dezvăluit că este posibil ca FCSB să evolueze cu juniorii, ținând cont de condițiile în care se desfășoară partida.

"Noi, dacă am fi jucat cu Afumați, își luau nocturnă și jucau la Afumați. La Hunedoara am fost, au închiriat nocturnă, la Suceava am fost, au închiriat nocturnă, la Oradea am fost, cu Alba Iulia am jucat, tot așa. Până și Borcea, cum ai putea să tratezi competiția asta cu respect în momentul în care... OK, se permit chestiile astea, înțeleg.

Mihai Stoica: "O să vină o selecționată, academia campioanei României"

Cupa e competiția tuturor, însă nu e un respect pentru o echipă când o duci pe un teren care în mod normal nu se poate omologa pentru Liga 1, noi suntem în Liga 1. Sunt unele stadioane care nu ar trebui să fie omologate, de ce să jucăm pe un teren desfundat, cu gropi, cu o nocturnă chioară, nu e normal.

Mi se pare foarte normal și corect, respect pentru jucători și pentru oamenii care investesc într-o echipă. La noi nu e respect, OK, rămâi în istoria unei comune, dar nu vine campioana României, o să vină o selecționată, academia campioanei României.

Așa e normal să tratăm competiția asta, să tratăm așa cum suntem tratați, nu o să fie jucătorii noștri importanți. Nu e nicio răzbunare, avem un meci foarte important cu Botoșani, avem o revanșă de luat, avem o competiție pe care o tratăm cu maximă seriozitate.

Mergem la Borcea, două ore cu autocarul, nu avem unde să stăm acolo, când mergem într-o deplasare mergem cu o zi înainte, OK, măcar să plecăm dimineața, să se odihnească băieții. E complicat pe frigul ăsta, trebuie să mergem să jucăm", a declarat Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.