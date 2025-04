Sibienii au primit vizita giuleștenilor pe Stadionul Municipal în semifinalele Cupei României. La capătul celor 90 de minute, Hermannstadt a eliminat-o pe Rapid din competiție.



Marius Șumudică taie în carne vie: ”Frustrant, dureros. Asta e soarta mea” + ce a răspuns la întrebarea ”Luați în considerare o plecare?”



Marius Șumudică a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi. A mărturisit că prima repriză a fost extrem de modestă și a punctat că în actul secund jucătorii săi au reușit să se desprindă, dar nu și să gestioneze când au restabilit egalitatea.



”Asta e soarta mea. Nu știm să gestionăm. Ați văzut, la 1-0 știau, stăteau pe jos, încercau să închidă jocul. Îi felicit pe această cale. Noi nu am știut să gestionăm. Faci 1-1, ai șanse să intri în prelungiri și noi nu știm să gestionăm jocul. Nu am văzut un jucător de al meu să se pună jos. Să intrăm în prelungiri. Ce să fac? Ține de fiecare și de ce simte pe teren. Eu nu le fac eu semn să stea pe jos. Ați văzut. Alte echipe știu să gestioneze momentele astea. Noi am pierdut multe, multe puncte în ultimul minut.



Foarte proastă. Și ca atitudine și ca orice. Nu înțeleg atitudinea asta. Nu înțeleg nici pe aia de la Cluj. A doua repriză am jucat mai bine. Am reușit să marcăm într-un final, dar nu a fost de ajuns. Trebuie să fii inteligent, să știi să rezolvi anumite momente de joc.



Asta e viața antrenorilor. Am ajuns în semifinale. Nu am reușit să mergem mai departe. Felicit pe cei de la Hermannstadt. Pe Măldărășanu, pe Daniel Niculae. Au reușit să se califice. Ce să zic mai mult? E frustrant, dureros, dar asta este. Când am spus că au fost cele mai grele opt luni din viața mea, lumea făcea bășcălie de mine prin toate studiourile. Asta este.



Suporterii sunt de admirat, pentru atmosfera pe care au făcut-o. Nu-i merităm.



(n.r. Luați în considerare o plecare?) Credeți că asta vă pot răspunde acum, la cad? O să am o discuție cu echipa, cu patronii clubului și voi vedea ce o să facem. Nu e plăcut.



Dacă mă întrebați pe mine, față de sezoanele trecute, am ajuns în semifinalele cupei. Am jucat în deplasare la o echipă bună. Campionatul nu e jucat. Mai sunt 15 puncte în joc. Noi arătăm rău. Trebuie să găsesc explicația”, a spus Marius Șumudică după meci.