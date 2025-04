Rapid a făcut diferenţa în repriza secundă, când au marcat Alexandru Dobre (54), Borisav Burmaz (57) şi Clinton Njie (73). Gazdele au avut ocazii notabile prin Marius Tudorică (24, 50).

În semifinale, Rapid o va înfrunta pe FC Hermannstadt, care s-a impus, tot miercuri, cu 4-0 pe terenul formaţiei de eşalon secund CSM Reşiţa. Semifinalele sunt programate pe 23 aprilie.

Reacția lui Marius Șumudică după calificarea în semifinalele Cupei României

Antrenorul giuleștenilor a vorbit despre importanța victoriei și obiectivul din această competiție, dar a avut și o nemulțumire despre partida disputată la Buzău.

"E adevărat, în momentul în care dai de un astfel de teren, e greu să construiești. Vreau să felicit echipa gazdă, sincer. Din punctul meu de vedere, nu-și merită locul în clasament, în play-out-ul ligii a doua. O echipă ambițioasă, care pune suflet și nu ne-a fost ușor în prima repriză.

A trebuit să intervin la pauză, apoi am arătat altfel și am meritat victoria. Nu s-a mai întâmplat de mult la Rapid. Știți cum e, dacă nu câștigi trofeul, e un eșec. Așa sunt rapidiștii. Noi ne dorim maximum. Sunt îndreptăți să-și dorească un trofeu, calificarea în cupele europene. M-a îngrijorat (n.r.- în prima repriză) că am jucat cu presiune, n-aveam curaj. Am fost un pic mai agresiv (n.r.- la pauză) și au ieșit altfel.

Un teren impracticabil. Nu înțeleg cum a fost omologat pentru Liga 1. E o rușine de teren, nu poți să joci fotbal. Cratere, n-am văzut în viața mea. Nici în liga a patra nu există astfel de terenuri. E inacceptabil. Am întâlnit o echipă foarte bine motivată, tânără.

Sunt mulțumit de reușitele lor (n.r.- N'Jie și Burmaz). Clinton intră în echipă și arată altfel, marchează un gol spectaculos, Burmaz atacă scurtul, sunt execuții și mă bucur. Mă bucur și pentru Dobre, traversează o perioadă extraordinară.

Mergem (n.r.- la Hermannstadt) să ne calificăm, avem o revanșă de luat. Ne jucăm șansa, un antrenor bun, o echipă bună, dar trebuie să ne calificăm. Rapidul trebuie să ajungă în finală. Și dacă vom reuși să luăm Cupa, vor dori (n.r.- fanii) eventul. Ăștia sunt suporterii, îi respectăm. Pentru mine și această calificare este o performanță. E mult mai mult decât a realizat această echipă în ultimii ani", a declarat Marius Șumudică, potrivit Digi Sport.