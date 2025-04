Sibienii au primit vizita giuleștenilor pe Stadionul Municipal în semifinalele Cupei României. La capătul celor 90 de minute, Hermannstadt a eliminat-o pe Rapid din competiție.



Marius Măldărășanu exultă după ce a calificat-o pe Hermannstadt în finala cupei + mesaj pentru Marius Șumudică: ”Îmi pare rău, Șumi!”



Marius Măldărășanu și-a lăudat jucătorii și a evidențiat că e o seară extrem de specială pentru toți de la Hermannstadt. Antrenorul sibienilor a sugerat și că și-ar dori să o antreneze pe Rapid la un moment dat, mai ales că a evoluat în Giulești ca jucător.



”Foarte bine au interpretat jocul defensiv. Au calitate mare. Un efort mare. Interii. Extraordinar!



Noi încercăm să analizăm fiecare adversar, fie că e Rapidul, fie că e Buzăul, cu tot respectul pentru Buzău că e acolo... Am avut atitudinea asta în multe meciuri, chiar dacă am pierdut. Am avut reacție și în alte meciuri. Ei nu au nevoie de antrenor. Cu echipele mici e greu să te motivezi. Au avut și o motivație financiară.



Noi am pierdut vreo 12 jucători din vară. A fost o schimbare. Din iarnă a început să se cunoască. Cu Buzăul, după ce am primit gol, am pasat de 21 de ori și am înscris. Sezonul trecut, după ce am fost egalați cu Craiova, 17 pase, gol. Încercăm să marcăm, să avem reper. Câteodată ne iese, câteodată nu ne iese.



E o seară specială. Știam că suporterii sibieni mă susțin. M-au susținut și în cele mai grele momente. Acum, că o să jucăm o cupă, mi-au scandat numele. Și apoi mi-au scandat numele galeria Rapidului, e normal, că am jucat acolo, mi-am rupt piciorul acolo.



Îmi pare rău pentru Șumi, dar asta e. El e acolo, merită să antreneze Rapidul. A avut un aport să ajungă în play-off, că nu e ușor să iei o echipă de pe parcurs. M-aș bucura să fie susținut, că e unul de-al lor.



Vă dați seama că orice jucător care a evoluat la o echipă își dorește cândva să o antreneze cândva. Eu am jucat la trei echipe în Liga 1, Rapid, Petrolul și Brașov. Le-aș antrena pe toate. Am pus suflet pe oriunde am fost”, a spus Marius Măldărășanu.