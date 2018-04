LIVE TEXT | Hermannstadt-Gaz Metan, ora 17:00! Semifinala echipelor surpriza in Cupa Romaniei

Hermannstadt-Gaz Metan, ora 17:00, este prima semifinala a Cupei Romaniei.

Hermannstadt si Gaz Metan sunt echipele care au surprins in acest sezon de Cupa Romaniei, cu un un plus pentru formatia din liga secunda. Formatia lui Pelici a reusit sa o elimine pe Steaua din competitie dupa un meci cu cantec.

"Pentru noi, va fi un nou prilej pentru a ne masura fortele cu o echipa care evolueaza in esalonul in care vrem si noi sa jucam din campionatul viitor. Cei de la Gaz Metan sunt favoriti, mai ales ca este echipa din Liga 1, dar noi vom incerca sa ne impunem in această dubla si sa ne calificam in finala", a declarat Pelici.

Gaz Metan vine la Sibiu dupa un meci de cosmar cu Sepsi in campionat, partida pierduta de medieseni la ultima faza. Gaz Metan este penultima in clasament, cu 15 puncte, astfel ca o calificare in finala Cupei Romaniei ar putea reprezenta salvarea sezonului.

Cealalta semifinala a Cupei Romaiei, Craiova - Botosani, se va disputa joi, ora 20:30, si va fi IN DIRECT LA PROX.