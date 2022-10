Eugen Neagoe s-a convins după derby: "CFR Cluj poate să alinieze 3 echipe! Nu e nicio diferență"

În fața a aproximativ 20.000 de spectatori, CFR Cluj a deschis rapid scorul, după doar două minute, prin Bîrligea, însă Universitatea Cluj a reușit să egaleze la aproape 20 de minute după pauză, grație autogolului lui Roger.

Eugen Neagoe, după U Cluj - CFR Cluj: "Suporterii au fost extraordinari, avem o viteză în plus cu ei"

După meci, Eugen Neagoe, antrenorul lui U Cluj, și-a felicitat jucătorii pentru atitudine, însă s-a arătat dezamăgit de faptul că nu au arătat mai multă eficiență în fața porții și au încasat gol din fază fixă.

De asemenea, Neagoe a prefațat și următorul meci al lui U Cluj, care se va disputa tot contra lui CFR, însă în campionat.

"Cred că am arătat destul de bine. Mi-aș fi dorit să câștigăm jocul, dar poate n-am fost destul de inspirați în fața porții pentru că am avut 3-4 ocazii mari. Ocazia lui Bic a fost imensă. Una peste alta, i-am felicitat pe băieți pentru efort, pentru atitudine. Le mulțumesc și suporterilor, au fost extraordinari și îi așteptăm și duminică în număr cât mai mare. Avem o viteză în plus când sunt lângă noi, ne împing de la spate.

CFR Cluj, chiar dacă n-a folosit toți jucătorii sau cei care joacă în Europa mai mult, poate să alinieze trei echipe. Cei din această seară sunt la fel de valoroși ca cei care vor intra duminică în teren. Nu e nicio diferență.

Noi am stat destul de bine în teren, păcat că de acel început, la primul corner am primit gol. Știam foarte bine ce fac cei de la CFR la faze fixe, sunt foarte periculoși, dar n-am reușit să-i marcăm. Când pierzi marcajul contra CFR-ului, se întâmplă ce s-a întâmplat în seara asta.

Lotul pe care l-am avut în această seară la dispoziție îl vom avea și duminică. Poate vor mai apărea 1-2 jucători în lot care n-au fost azi, dar, în rest, ăștia sunt jucătorii pe care îi am la dispoziție. Mergem la hotel, ne odihnim. Mâine vom avea antrenament la 11 și trebuie să ne refacem. N-avem de ce să ne plângem, ne dorim să jucăm cât mai multe meciuri în Cupă. Nu sunt genul de antrenor care să caute alibiuri", a spus Eugen Neagoe.

Cele două formații se vor întâlni din nou, tot pe Cluj Arena, peste doar trei zile, duminică, de la ora 21:00, în runda cu numărul 15 a Superligii.