Gigi Becali s-a ținut de cuvânt, iar la meciul din Cupa României vor fi menajați toți titularii, având în vedere că roș-albaștrii se concentrează acum pe meciurile din campionat.

Dennis Politic, rezervă și în Cupa României

Lukas Zima se va afla în poarta roș-albaștrilor în locul lui Ștefan Târnovanu, iar blocul defensiv va fi format din Pantea și Kiki, în flancuri, și Dăncuș și Vlad Chiricheș, în centrul apărării.

La închidere se vor afla Baba Alhassan și Malcom Edjouma, în timp ce în atac vor evolua Octavian Popescu, Colibășanu și Necșulescu în spatele vârfului Mamadou Thiam.

Cea mai mare surpriză de la FCSB este faptul că Dennis Politic se află tot pe banca de rezerve chiar dacă este vorba despre un meci din Cupa României.

Cum arată FCSB în meciul cu UTA Arad: