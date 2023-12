Cele două echipe s-au întâlnit pe stadionul din Giulești, pe o vreme ploioasă în Capitală, la doar 5 grade Celsius în momentul în care partida a început. La capătul celor 90 de minute, Rapid București și CFR Cluj au împărțit punctele, doar că ardelenii s-au calificat în sferturi, iar giuleștenii au rămas acasă.

Ce a avut de zis Cristiano Bergodi după ce Rapid a ratat calificarea în sferturile Cupei României

Cristiano Bergodi a vorbit după meci și a subliniat faptul că toți sunt dezamăgiți în urma ratării calificării. De asemenea, antrenorul giuleștenilor a dat de înțeles că avansarea în faza următoare a competiției s-a pierdut în momentul în care Rapid a remizat cu CSA Steaua (0-0).

"Suntem toți dezamăgiți, dar ce putem spune? Totuși, depinde de noi. Nu a fost ușor, am întâlnit o echipă bună, bună. Nu cred că am pierdut aici calificarea. Dar, asta a fost. Am avut situații bune în prima repriză. Și în a doua, la fel, am încercat să venim de pe bancă cu doi atacanți, dar nu a fost să fie.

Am ratat un obiectiv. Nu e principal. Cupa era un obiectiv, asemenea campionatului, unde lupta e lungă și trebuie să rămânem acolo sus. (n.r. Calificarea s-a pierdut cu CSA Steaua?) Nu răspund. Dați-vă voi seama. E singurul meci pe care l-am pierdut!.

E dureros, da, sigur, dar știm cum gândesc suporterii noștri (n.r. că au strigat 'rușine să vă fie'). Trebuie să acceptăm că am pierdut. Asta e atmosfera în Giulești, e bine când lucrurile merg bine, dar e și rău. Ne pare rău și pentru ei, era un lucru important pentru fani", a spus Cristiano Bergodi după meci.

Ce echipe s-au calificat până acum în sferturile Cupei României, din Grupa B

În urma partidelor de miercuri, 6 decembrie, 'U' Cluj și CFR Cluj au obținut calificarea în sferturile Cupei României, după ce au reușit să se claseze pe primele două poziții în Grupa B a Cupei României.

'U' Cluj a încheiat pe prima poziție în grupă cu șapte puncte, în timp ce CFR Cluj, la egalitate cu Rapid București (5p), dar cu mai multe goluri date în cupă decât giuleștenii, s-a situat pe a doua poziție.