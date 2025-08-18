Marți, 19 august, de la ora 12:00, la Casa Fotbalului se va stabili tabloul play-off-ului ediției 2025-2026, eveniment ce va fi transmis în direct pe paginile de Facebook Cupa României Betano și pe YouTube FRF TV.



Cum se desfășoară tragerea la sorți și cine sunt capii de serie



Cele 8 echipe din prima ligă care intră în competiție în această fază, printre care se numără Farul Constanța, Petrolul Ploiești și UTA Arad, vor avea statut de capi de serie și vor fi plasate în Urna A. Acestea vor fi împerecheate cu 8 dintre cele 24 de formații din urna B, unde se regăsesc nume cu greutate precum Steaua București, Sepsi OSK sau Politehnica Iași, deschizând calea unor dueluri de foc.



Celelalte 16 echipe din urna secundă, care include și surprize venite din tururile preliminare, se vor duela între ele pentru un loc în faza grupelor.



Urna A (Capi de serie): ACS Petrolul 52, Farul Constanța, UTA Arad, AFC Botoșani, Unirea Slobozia, Metaloglobus, Campionii FC Argeș, AFK Csikszereda



Urna B: Politehnica Iași, Sepsi OSK, Steaua București, FC Voluntari, ACS FC Corvinul, CSM Slatina, Ceahlăul Piatra Neamț, Metalul Buzău, FC Bihor Oradea, CS Afumați, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, AFC Câmpulung-Muscel 2022, CS Gloria Bistrița, CS Dinamo București, CSM Olimpia Satu Mare, Sporting Liești, CSM Unirea Alba Iulia, CSO Băicoi, SSU Politehnica Timișoara, Sănătatea Servicii-Publice, Vulturii Fărcășești, Agricola Borcea, Șoimii Gura Humorului



Partidele din play-off sunt programate, în principiu, pentru data de 27 august, de la ora 17:30. Meciurile televizate ar putea avea un alt program, ce va fi comunicat ulterior de Federația Română de Fotbal. În cazul unui rezultat de egalitate la finalul celor 90 de minute, se vor juca prelungiri și, dacă va fi necesar, se va ajunge la loviturile de departajare.

