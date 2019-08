Aparitie TOTAL surprinzatoare a stelistilor la meciul din Cupa! Cum arata tricourile in care joaca

Steaua si-a prezentat tricourile de 'deplasare' la meciul de azi din Cupa Romaniei.

Cu Mostistea Ulmu, ros-albastrii au jucat pentru prima oara in echipamentele complet galbene pe care le vor folosi ca varianta secunda in partidele oficiale.



Steaua isi propune sa ajunga departe in Cupa Romaniei. Viseaza chiar la un meci cu o echipa de Liga 1. Din faza urmatoare a Cupei intra in actiune si cluburile din B. Echipele de Liga 1 debuteaza in Cupa Romaniei 2019-2020 abia in sapsrezecimi, programate la sfarsitul lunii septembrie.