Eric de Oliveira, unul dintre cei mai iubiți străini să calce gazonul româesc, este sigur de victoria „tricolorilor” și a oferit chiar și un pronostic clar: 3-1 pentru România.



Eric: „Diseară sunt român! 3-1 lejer”



Cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1 este optimist în privința șanselor României și crede că Bosnia nu va pune probleme.



"(n.r. - Diseară ești brazilian sau român?) Brazilian am fost ieri, mă, am bătut Columbia, diseară sunt român! Am revenit la român.

Scor 3-1! Răzvan Marin, Dennis Man, intră Florin Tănase și dă un gol! (n.r. - sunt șanse ca Tănase să fie titular) Atunci șansele mele sunt mai mari (n.r. - râde). Bosnia nu ne pune nicio problemă. 3-1 lejer", a spus Eric de Oliveira în exclusivitate pentru Sport.ro.



Fostul mijlocaș ofensiv, cu 66 de goluri marcate în Liga 1, și-a construit o carieră solidă în România și a câștigat Cupa și Supercupa cu Viitorul (Farul). În prezent, este antrenor la ACS Mediaș.



Daniel Bîrligea, OUT pentru meciul cu Bosnia

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lista oficială a jucătorilor pentru partida cu Bosnia, iar Daniel Bîrligea a fost lăsat în afara lotului, alături de Dennis Politic și Denis Ciobotariu. Bîrligea a acuzat dureri la antrenamentul de joi și nu este refăcut complet.



România - Bosnia se joacă vineri, 21 martie, de la ora 21:45, și va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro.