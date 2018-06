Rusia nici nu a fost luata in calcul! Pariul lui Vladimir Putin pentru Campionatul Mondial: "Au revenit la forma din 2010!"

Au mai ramas mai putin de 2 saptamani pana la startul Campiontului Mondial din Rusia.

Rusia este pregatita sa primeasca cele 32 de nationale si milioanele de fani care vor veni sa isi sustina favoritii.

Rusia este pregatita sa primeasca cele 32 de nationale si milioanele de fani care vor veni sa isi sustina favoritii. Vladimir Putin nu are incredere in nationala tarii sale ca poate castiga turneul suprem.

Presedintele Rusiei si-a ales alta favorita pentru Campionatul Mondial din aceasta vara.



"Aproape toate echipele au cativa jucatori extraordinari, iar unele se bazeaza pe cei mai buni din lume, insa Spania are jucatori buni pe toate pozitiile. De aceea nu a pierdut niciun meci in calificari si vine neinvinsa la turneul final. Modul in care Spania a jucat la Mondialul din Africa de Sud a fost pur si simplu maiestuos. Nu au putut repeta asta in Brazilia, dar acum au revenit la nivelul din 2010 si de aceea e una din marile favorite!", a declarat Vladimir Putin inainte de startul Campionatului Mondial.