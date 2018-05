Romanii care investesc mii de euro in albume foto cu fotbalisti. Cei mai mare colectionari s-au intalnit in Cismigiu

De 20 de ani, Romania nu merge la mondiale, iar fanii isi cheltuie banii pe albumul cu fotbalisti. Mai e o luna pana la mondial, iar suporterii trag tare sa-si completeze opera.

Pasionatii de poze cu fotbalisti recunosc ca au cheltuit o avere pana acum ! Ei se intalnesc in fiecare saptamana in Cismigiu ca sa faca schimb de jucatori.



Hagi, Petrescu si Popescu au fost ultimii romani in albumul de mondiale, acum 20 de ani.



Copiii sunt nelipsiti de la intalnirile colectionarilor.