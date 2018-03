Lovitura neasteptata cu 85 de zile inainte de startul Campionatului Mondial! Un stadion important este in pericol sa nu fie gata la timp

FIFA a anuntat ca stadionul din Samara mai necesita "enorm de multa munca" pentru a fi gata la timp pentru Campionatul Mondial.

Cu mai putin de 3 luni inainte de startul Campionatului Mondial din Rusia, tara gazda are emotii in ceea ce priveste una din cele 12 arene pe care se vor desfasura meciuri la turneul final. Conform FIFA, arena de 45.000 de locuri din Samara este singura care nu are in acest moment terenul instalat.

Iar vremea rece din Rusia intarzie si mai mult instalarea gazonului. Seful competitiilor de la FIFA, Colin Smith, a spus conform ESPN ca "ne asteptam la un progres mult mai mare decat cel existent", adaugand ca "mai ramane o munca titanica" pentru ca arena sa fie gata pana la sfarsitul lunii aprilie.

Daca acest termen va fi depasit, poate restrictiona testarea si instalarea echipamentelor necesare pentru Mondial de catre FIFA.