EMOTII cu Neymar! Starul brazilian s-a PRABUSIT pe teren in meciul cu Austria: ce s-a intamplat

Neymar le-a dat emotii fanilor Braziliei cu doar cateva zile inainte de startul Campionatului Mondial.

Neymar a jucat in partida amicala cu Austria si chiar a reusit sa marcheze un gol superb, dar starul brazilian a avut si un moment in care le-a dat mari emotii suporterilor.

Cu doar cateva minute inainte de a marca, Neymar s-a prabusit pe teren. Jucatorul lui PSG a acuzat dureri cumplite in zona in care s-a accidentat in meciul cu Olympique Marseille. Din fericire pentru fanii sud-americani, Neymar s-a ridicat rapid si a continuat partida reusind chiar sa inscrie ulterior golul de 2-0.

Brazilia va debuta duminica la Campionatul Mondial in meciul cu Elvetia. Brazilienii mai sunt in grupa cu Serbia si Costa Rica.