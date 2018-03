Anunt BOMBA! 4 nationale OUT de la Mondial?! Lovitura fara precedent

Au aparut informatii ca mai multe tari isi pot retrage echipele calificate la Campionatul Mondial din Rusia, daca anchetatorii vor dovedi ca Sergei Skripal si fiica sa, Iulia, au fost asasinati la ordinul Kremlinului.

Fostul ofiter de informatii rus Sergei Skripal si fiica sa au fost otraviti (si au decedat, ulterior), intr-un centru comercial din Salisbury, un oras din sudul Angliei, cu o substanta neurotoxica denumita Novichok, o arma chimica folosita de serviciilor secrete ruse inca din vremea Razboiului Rece pentru a suprima dezidentii si dezertorii.

Criza diplomatica dintre Marea Britanie si Rusia se adanceste, dupa izbucnirea conflictului din Crimeea, in 2014, si dupa aparitia informatiile ca serviciile secrete ruse ar avea mai multi spioni pe pamant britanic decat in timpul Razboilui Rece, dar si ca acestia ar fi influentat masiv rezultatul referendumului pentru iesirea din UE. Asasinarea lui Skripal se adauga altor morti suspecte puse pe seama serviciilor rusesti de informatii - Aleksandr Litvinenko, Alexander Perepilichny, Mikhail Lesin sau Zelimkhan Yandarbiyev.

Cum Rusia si presedintele Vladimir Putin, aflat inca in campanie electorala, nu au oferit niciun raspuns ultimatumului dat de premierul britanic, care cerea lamuriri rapide in privinta implicarii in asasinarea lui Skripal, autoritatile de la Londra le-au adus in atentie oficialilor Federatiei Engleze de Fotbal ca se pregatesc "represalii coordonate" si la nivel sportiv, care sa completeze masurile diplomatice, economice si militare impotriva Rusiei.

Parlamentarii britanici spun ca "este rusinos ca un eveniment sportiv, care ar trebui sa promoveze pacea, este gazduit de o tara care a transformat coruptia si crima in politica de stat", asa ca, pe langa proteste oficiale, apeluri catre proprii fani sa nu viziteze Rusia pe durata Mondialului, refuzul personalitatilor de rang inalt de a legitima competitia, se poate ajunge pana la retragerea echipei de fotbal de la turneul final.

In cazul extrem, se pare ca Australia, Polonia si Japonia, tari care au avut parte de incidente diplomatice cu Rusia, ar fi anuntat ca urmeaza exemplul Angliei. In acest moment, diplomatii britanici si sefii Federatiei Engleze de Fotbal i-au contactat pe omologii din mai multe tari europene, asiatice si sud-americane pentru a le afla pozitia in aceasta chestiune. Anglia face parte din Grupa G a competitiei, alaturi de Belgia, Panama si Tunisia.

Anglia, dar si Spania / Portugalia si Olanda / Belgia, si-au depus candidatura pentru organizarea Campionatului Mondial de Fotbal din 2018, dar Rusia a castigat in urma unui proces netransparent, in care membrii Comitetului Executiv al FIFA si presedintele Sepp Blatter au fost acuzati de luare de mita. Unii politicieni si opinia publica din Anglia au cerut, inca din 2014, ca echipa nationala sa nu participe la turneul final, pana ce aceste acuzatii nu vor fi anchetate corespunzator.