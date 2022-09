FCSB a câștigat prima repriză, însă West Ham a revenit în a doua după ce moralul "roș-albaștrilor" a scăzut drastic în urma unui penalty ciudat.

După meci, Nicolae Dică a evidențiat evoluția fotbaliștilor de la FCSB și a spus că fanii veniți pe London Stadium, pentru a vedea confruntarea din Conference League, au fost fantastici.

Dică: „E un lucru mare”

„Păcat că am făcut acel cadou în minutul 70, acel penalty, pentru că, până atunci, am făcut un joc foarte bun, unde defensiv am stat foarte bine. Și-au creat câteva șanse în prima repriză, dar și noi am făcut la fel.

A doua repriză am început-o bine, ei, până la penalty, nu au făcut nimic. Au reușit să marcheze încă două goluri și nu am reușit să mai facem ceva.

Cam 70 de minute ne-am ridicat la nivelul lor, ăsta e un lucru important. E un lucru mare să te ridici cu o echipă din Anglia, cu un buget extrem de mare. Trebuie să nu mai facem asemenea greșeli ca în seara asta. Când adversarul nu anunță nimic, facem noi o greșeală și îi aducem în joc.

Suporterii au fost senzaționali. Le mulțumesc, pentru că au veni. Din păcate nu am câștigat jocul, dar cred că au fost mulțumiți că au cântat încontinuu.

Trebuie să fim pregătiți (n.r. să jucăm dint trei în trei zile), pentru că și ei joacă din trei în trei zile. Și noi trebuie să fim pregătiți.

Nu este ok să avem o victorie în șapte etape. Trebuie să începem să câștigăm în campionat și să urcăm.”, au fost cuvintele lui Nicolae Dică după meci.

VIDEO - Rezumat West Ham - FCSB 3-1

West Ham - FCSB 3-1

FCSB a condus timp de 35 de minute pe London Stadium, grație golului marcat de Andrei Cordea. În partea a doua, Bowen a restabilit egalitatea după un penalty controversat acordat de centralul partidei, Benoit Bastien.

În minutul 74, Emerson a dus scorul la 2-1, cu un șut puternic din interiorul careului, iar Antonio a închis tabela în minutul 90. S-a terminat 3-1 pentru FCSB, iar vicecampioana României se pregătește acum pentru meciul cu Anderlecht, de joia viitoare.

Programul lui FCSB în grupele Conference League: