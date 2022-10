Remarcatul lui Ilie Dumitrescu după prima repriză din FCSB - Silkeborg 0 - 2: "El a fost activ! Cam atât!"

Kusk și Klynge au fost marcatorii golurilor în prima repriză, pe Arena Națională, repriză pe care oaspeții au dominat-o în mare parte.

Ilie Dumitrescu a făcut o analiză a jocului din cele 45 de minute, iar remarcații de la FCSB au fost Cordea și Edjouma, cel din urmă având și câteva ocazii spre finalul reprizei.

"Ne-au surprins cu un pressing avansat, așa s-a întâmplat la primul gol. Este o echipă cu un joc foarte bun între linii, cu relații de joc foarte bune, cu o viteză și un ritm extraordinare.

După vreo 20 și ceva de minute am reușit să mutăm centrul de greutate, am reușit să ieșim din pressingul acesta, am avut o prezență mai bună în terenul lor, dar fără reușite. Cordea este activ, Edjouma și puțin Olaru, cam atât în prima repriză", a declarat Ilie Dumitrescu la DigiSport.

VIDEO | Golul lui Klynge, direct din corner