Universitatea Craiova, prima clasată în Superliga României, debutează în Conference League împotriva lui Rakow joi seară, de la ora 22:00, pe ”ArcelorMittal Park” din Sosonwiec, în prima rundă din competiția UEFA.



Universitatea Craiova, sub lupa polonezilor: ”Steven Nsimba e cea mai periculoasă armă”



Presa din Polonia a radiografiat gruparea din Bănie înainte de confruntare de la Sosonwiec și a evidențiat că Steven Nsimba este de departe cel mai periculos fotbalist al lui Mirel Rădoi.



Cotat la 550.000 de euro de site-urile de specialitate, francezul a ajuns liber de contract la Craiova la sfârșitul lunii august, de la Aubagne Air Bel. El a înscris cinci goluri în campionat și de două ori în preliminariile Conference League.



”Liderul campionatului României se află într-o formă excelentă. Universitatea Craiova a înregistrat trei victorii și două remize în ultimele cinci meciuri și e neînvinsă.



Echipa lui Mirel Rădoi a impresionat prin forță ofensivă, a marcat de cel puțin trei ori în 12 dintre cele 17 meciuri disputate în acest sezon. Calificarea în Conference League după ce a învins Istanbul Bașakșehir la general este o realizare istorică pentru ea.



Cea mai periculoasă armă a echipei este golgheterul lor, Steven Nsimba”, a scris glosztrybuny.pl.



Cum a descris-o Bogdan Racovițan pe Universitatea Craiova: ”Dacă a ajuns până aici, e clar”



La conferința de presă premergătoare duelului, Bogdan Racovițan a vorbit, printre altele, și despre Universitatea Craiova. Fotbalistul a evidențiat că trupa lui Mirel Rădoi e o echipă bună și că are calitate, având în vedere că a obținut accederea în cupele europene în acest sezon.



”Craiova este o echipă foarte bună, am analizat-o. Dacă a ajuns până aici, e clar că au calitate. Contează cum jucăm noi, ăsta este focusul nostru.



Obiectivul nostru este să trecem de grupă. Încep cu Craiova acasă, e un prilej bun, sperăm să facem o figură bună”, a spus Bogdan Racovițan.

