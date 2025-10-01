Cele două echipe își dau întâlnire pe ”ArcelMittal Park” la Sosnowiec, în prima rundă din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Mirel Rădoi, declarație în forță înainte de debutul Craiovei în Conference League: ”Sper să profităm de asta”



La conferința de presă premergătoare duelului cu Rakow, Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, a evidențiat că trupa poloneză e mai bine organizată față de echipa pe care o dirijează și a sugerat că speră ca elevii săi să profite de momentele slabe ale adversarilor.



La Rakow evoluează Bogdan Racovițan, internațional român cu patru prezențe la prima reprezentativă. CITEȘTE AICI ce a spus despre Craiova lui Mirel Rădoi



”Ne așteaptă debutul după zeci de ani în cupele europene. Întâlnim un adversar organizat și mai bun decât noi în dueluri, dar ca orice echipă au și ei momente slabe și puncte slabe. Sperăm să profităm de ele. Cuvântul de bază pentru noi e curaj.



Cu organizarea lor defensivă e greu să plecăm de aici cu punct sau puncte. Sunt sigur că jucătorii care nu vor juca vor avea o doză de amărăciune, dar mă bucur de asta pentru arată că au reacție. Așa cum am spus, e important, dar eu trebuie să fac în așa fel încât jucătorii mei să aibă curaj când arbitrul va fluiera startul meciului. Doar la asta mă gândesc.



Dacă se vor ține de planul de joc, putem spera la o minune. Cred că victoria nu ar fi importantă doar pentru suflarea oltenească, ci pentru fotbalul românesc”, a spus Rădoi.

