FOTO ȘI VIDEO Mesajul lui Edward Iordănescu pentru fanii polonezi după victoria obținută în '90+4 în Șahtior - Legia 1-2!

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rafal Augustyniak a înscris două goluri superbe pentru Legia Varșovia.

Legia Varșovia, echipa antrenată de Edward Iordănescu, a învins-o dramatic pe Şahtior Doneţk cu 2-1, în deplasare, în etapa a doua din Conference League.

Partida s-a jucat însă în Polonia, la Cracovia, având în vederea imposibilitatea clubului din Donețk de a organiza meciul în Ucraina devastată de războiul pornit de Rusia lui Vladimir Putin. 

Ambele goluri ale echipei antrenate de Edi Iordănescu au fost marcate de Rafal Augustyniak (16 și 90+4), cu două execuții superbe, în timp ce reușita lui Șahtior a fost semnată de Luca Meirelles (61).

”Am jucat împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din Conference League”

”Un rezultat mare pentru echipa noastră. Cred că echipa și - mai ales - fanii meritau o astfel de noapte frumoasă. Ultimele săptămâni nu au fost deloc bune pentru noi, dar am avut mereu încredere în jucătorii mei.

Am jucat împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din Conference League și am făcut-o foarte bine din punct de vedere tactic. Cu excepția golului, adversarii nu au avut alte ocazii clare, în timp ce noi am avut mai multe șanse.

Astăzi aș vrea să laud jocul lui Rafał Augustyniak, a fost o performanță fantastică a mijlocașului nostru”, a declarat la final Edward Iordănescu.

