Polonezii au primit vizita echipei din Bănie joi seară, de la ora 22:00, la Sosnowiec, pe ”ArcelorMittal Park”. La capătul celor 90 de minute, Rakow a fost cea care a înregistrat toate cele trei puncte.



Ambele goluri au fost marcate în actul secund. Tomasz Pienko a deschis scorul, mai întâi, în minutul 47, iar Oskar Repka a închis tabela de marcaj la 2-0 în minutul 80 al confruntării.



Marian Iancu, uluit după Rakow - Universitatea Craiova: ”Fantastic! Mergeți și informați-vă cum au reușit așa ceva”



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, a scris pe rețelele social media un mesaj în care a lăudat potența fizică pe care a arătat-o Rakow pe toată durata partidei de la Sosnowiec.



”Craiova a învățat să piardă. Chiar este talentată! Se duc punctele pe lângă ei ca Dunărea pe la Calafat! Au inventat și fotbalul în zece, meci de meci. Intră în joc războinici, nervoși și stresați după chipul și năravul lui Rădoi.



Încarcă sifonul până dă pe afară. A început să arate ca anii trecuți. Au ce le trebuie, dar nu se vede. Cine este vinovat? Ne va spune chiar patronul Rotaru după derby-ul de duminică, unde, dacă pierde, vor pleca pe jos acasă, la Craiova. Va fi jale în bănie.



Dacă vor câștiga, va fi deranj în Pipera. Campionatul se va relansa duminică seara. Va fi schimbare de lider, bucuria nebunilor de fotbal



PS: Am văzut aseară cel mai intens pressing, întins pe toată durata meciului, prestat de o echipă de fotbal într-o competiție europeană. Cel prestat de polonezi. O condiție fizică de neimaginat.



Domnilor manageri din fotbalul românesc, mergeți și informați-vă cum au reușit așa ceva. Cine este preparatorul și ce suplimente folosește?! Fantastică potență fizică”, a scris Marian Iancu pe Facebook.



Pentru Universitatea Craiova urmează meciul cu FCSB de duminică seară, de la ora 20:30, în etapa #12 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

