VIDEO EXCLUSIV Fanii iau cu asalt Bănia! Mărturiile lui Gică Craioveanu: „E ceva de groază!”

Fanii iau cu asalt Bănia! Mărturiile lui Gică Craioveanu: „E ceva de groază!” Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gică Craioveanu a prefațat partida dintre Universitatea Craiova și Getafe.

TAGS:
Universitatea CraiovaGetafeConference LeagueGica Craioveanuvoyo sport live
Din articol

Universitatea Craiova este singura echipă românească încă angrenată în competițiile europene. Oltenii sunt calificați în faza principală din UEFA Conference League, iar în prima etapă se vor duela pe teren propriu cu Getafe.

Cerere uriașă de bilete înainte de Universitatea Craiova - Getafe

Este pentru al doilea an la rând când Universitatea Craiova s-a calificat în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Formația pregătită de Filipe Coelho va debuta în competiție în fața unei echipe foarte puternice: Getafe.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 12 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Gică Craioveanu.

Fostul atacant este o legendă a clubului din La Liga, acesta evoluând între 2002 și 2006 la formația de lângă Madrid. Totodată, Getafe i-a construit inclusiv o statuie lui Gică Craioveanu lângă stadion.

Întrebat despre cererea de bilete, Gică Craioveanu a transmis că este ceva „de groază”, în condițiile în care doar el are 700 de solicitări de locuri. Fostul atacant e de părere că stadionul va fi arhiplin, iar asistența va înregistra, cel mai probabil, un număr de peste 25.000 de spectatori.

„(n.r. - Va fi sold-out stadionul?) Se vorbește că va fi plin stadionul. Mai în glumă, mai în serios, o să mă pună șef la ticketing. Am vreo 700 de cereri, parcă aș fi în club responsabil. E ceva de groază, nu mi s-a întâmplat niciodată. E un interes special pentru acest meci, vine o echipă dintr-un campionat foarte puternic. Echipa a fost campioană, arată cât de cât bine. Dacă nu vor fi 30.000 de spectatori, vor fi sigur 22-25.000”, a declarat fostul atacant la VOYO SPORT LIVE.

  • Universitatea Craiova - Getafe este programat joi, 15 octombrie, de la ora 19:45
  • Gica craioveanu
×
Craioveanu
Gica craioveanu 140226
Gică Craioveanu
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gică Craioveanu știe câte puncte va face Universitatea Craiova

În continuare, Gică Craioveanu s-a arătat optimist înainte de debutul oltenilor în UEFA Conference League. „Grande” e de părere că Universitatea Craiova va aduna 8 sau 9 puncte, Brighton fiind singurul „balaur” din cele 6 meciuri.

„Cred că Universitatea va face 8-9 puncte. Consider că Brighton este un balaur, mai întâlnim două echipe modeste, iar avem alte trei echipe cu care avem șanse mari”, a încheiat Gică Craioveanu la VOYO SPORT LIVE.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce crede Marcel Ciolacu despre premierul desemnat Luca Niculescu: „Are capacitatea de a coagula o majoritate”
Ce crede Marcel Ciolacu despre premierul desemnat Luca Niculescu: „Are capacitatea de a coagula o majoritate”
ARTICOLE PE SUBIECT
Gică Craioveanu surprinde înainte de Universitatea Craiova - Getafe: „O să ziceți că sunt nebun”
Gică Craioveanu surprinde înainte de Universitatea Craiova - Getafe: „O să ziceți că sunt nebun”
Dennis Politic, propus la un alt club din Superliga! Răspunsul a venit instant
Dennis Politic, propus la un alt club din Superliga! Răspunsul a venit instant
Formula 1 | Lewis Hamilton a fost dus la centrul medical după Marele Premiu de la Singapore. Care e motivul
Formula 1 | Lewis Hamilton a fost dus la centrul medical după Marele Premiu de la Singapore. Care e motivul
ULTIMELE STIRI
FC Argeș - CFR Cluj, ACUM pe Sport.ro. Efectul Marius Șumudică! Ardelenii marchează la prima ocazie
FC Argeș - CFR Cluj, ACUM pe Sport.ro. Efectul Marius Șumudică! Ardelenii marchează la prima ocazie
Tot adevărul din spatele transferului lui Baiaram la PAOK: „Mi-a spus că este aproape să se rezolve”
Tot adevărul din spatele transferului lui Baiaram la PAOK: „Mi-a spus că este aproape să se rezolve”
Fotbalistul dat afară de la FCSB, nota 5 și suspendare în Turcia! Cum a reușit să ia două cartonașe galbene în doar 4 minute
Fotbalistul dat afară de la FCSB, nota 5 și suspendare în Turcia! Cum a reușit să ia două cartonașe galbene în doar 4 minute
Gigi Becali a anunțat cine se va ocupa de transferuri la FCSB de acum încolo: „Până se face treaba”
Gigi Becali a anunțat cine se va ocupa de transferuri la FCSB de acum încolo: „Până se face treaba”
FAȚA LA JOC | Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl au invitat pe Cătălin Moroșanu, de la 21:00, pe VOYO SPORT 1
FAȚA LA JOC | Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl au invitat pe Cătălin Moroșanu, de la 21:00, pe VOYO SPORT 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răsturnare de situație la FCSB! Jucătorul amenințat de Mihai Stoica primește un nou contract

Răsturnare de situație la FCSB! Jucătorul amenințat de Mihai Stoica primește un nou contract

Spaniolii au aflat! Transferul lui Vinicius, pregătit în mare secret

Spaniolii au aflat! Transferul lui Vinicius, pregătit în mare secret

Transfer pentru Ianis Hagi: ”S-a ajuns la un acord”

Transfer pentru Ianis Hagi: ”S-a ajuns la un acord”

Nota lui Darius Olaru, titular în Union Saint-Gilloise - OH Leuven! Gol și autogol, înger și demon

Nota lui Darius Olaru, titular în Union Saint-Gilloise - OH Leuven! Gol și autogol, înger și demon

OUT de la FCSB? Replica lui Mihai Stoica după ce i s-a cerut demisia: ”Mustață își depășește puțin atribuțiile!”

OUT de la FCSB? Replica lui Mihai Stoica după ce i s-a cerut demisia: ”Mustață își depășește puțin atribuțiile!”

Gigi Becali s-a lămurit! Jucătorul care e OUT de la FCSB: ”Nu ai de ce să-l mai bagi”

Gigi Becali s-a lămurit! Jucătorul care e OUT de la FCSB: ”Nu ai de ce să-l mai bagi”



Recomandarile redactiei
Tot adevărul din spatele transferului lui Baiaram la PAOK: „Mi-a spus că este aproape să se rezolve”
Tot adevărul din spatele transferului lui Baiaram la PAOK: „Mi-a spus că este aproape să se rezolve”
Gigi Becali a anunțat cine se va ocupa de transferuri la FCSB de acum încolo: „Până se face treaba”
Gigi Becali a anunțat cine se va ocupa de transferuri la FCSB de acum încolo: „Până se face treaba”
Fotbalistul dat afară de la FCSB, nota 5 și suspendare în Turcia! Cum a reușit să ia două cartonașe galbene în doar 4 minute
Fotbalistul dat afară de la FCSB, nota 5 și suspendare în Turcia! Cum a reușit să ia două cartonașe galbene în doar 4 minute
Brazilianul cu clauză de 100.000.000 de euro la Barcelona, adus în Superliga! Ce salariu i s-a oferit
Brazilianul cu clauză de 100.000.000 de euro la Barcelona, adus în Superliga! Ce salariu i s-a oferit
FC Argeș - CFR Cluj, ACUM pe Sport.ro. Efectul Marius Șumudică! Ardelenii marchează la prima ocazie
FC Argeș - CFR Cluj, ACUM pe Sport.ro. Efectul Marius Șumudică! Ardelenii marchează la prima ocazie
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Ce scriu spaniolii după ce Horațiu Moldovan a încasat un gol de zile mari în amicalul cu Getafe
Ce scriu spaniolii după ce Horațiu Moldovan a încasat un gol de zile mari în amicalul cu Getafe
Golazo încasat de Horațiu Moldovan contra lui Getafe, chiar înainte să fie înlocuit de Diego Simeone
Golazo încasat de Horațiu Moldovan contra lui Getafe, chiar înainte să fie înlocuit de Diego Simeone
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
CITESTE SI
FOTO/ VIDEO Cum arată noua Dacia Spring, care costă 18.000 de euro. A fost prezentată oficial la Salonul auto de la Paris

stirileprotv FOTO/ VIDEO Cum arată noua Dacia Spring, care costă 18.000 de euro. A fost prezentată oficial la Salonul auto de la Paris

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Ce crede Marcel Ciolacu despre premierul desemnat Luca Niculescu: „Are capacitatea de a coagula o majoritate”

stirileprotv Ce crede Marcel Ciolacu despre premierul desemnat Luca Niculescu: „Are capacitatea de a coagula o majoritate”

Premiul de aproape 2,5 milioane de lei, la categoria I, la Loto 5/40 a fost câştigat. Unde s-a jucat biletul norocos

stirileprotv Premiul de aproape 2,5 milioane de lei, la categoria I, la Loto 5/40 a fost câştigat. Unde s-a jucat biletul norocos

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!