Universitatea Craiova este singura echipă românească încă angrenată în competițiile europene. Oltenii sunt calificați în faza principală din UEFA Conference League, iar în prima etapă se vor duela pe teren propriu cu Getafe.

Cerere uriașă de bilete înainte de Universitatea Craiova - Getafe

Este pentru al doilea an la rând când Universitatea Craiova s-a calificat în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Formația pregătită de Filipe Coelho va debuta în competiție în fața unei echipe foarte puternice: Getafe.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 12 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Gică Craioveanu.

Fostul atacant este o legendă a clubului din La Liga, acesta evoluând între 2002 și 2006 la formația de lângă Madrid. Totodată, Getafe i-a construit inclusiv o statuie lui Gică Craioveanu lângă stadion.

Întrebat despre cererea de bilete, Gică Craioveanu a transmis că este ceva „de groază”, în condițiile în care doar el are 700 de solicitări de locuri. Fostul atacant e de părere că stadionul va fi arhiplin, iar asistența va înregistra, cel mai probabil, un număr de peste 25.000 de spectatori.

„(n.r. - Va fi sold-out stadionul?) Se vorbește că va fi plin stadionul. Mai în glumă, mai în serios, o să mă pună șef la ticketing. Am vreo 700 de cereri, parcă aș fi în club responsabil. E ceva de groază, nu mi s-a întâmplat niciodată. E un interes special pentru acest meci, vine o echipă dintr-un campionat foarte puternic. Echipa a fost campioană, arată cât de cât bine. Dacă nu vor fi 30.000 de spectatori, vor fi sigur 22-25.000”, a declarat fostul atacant la VOYO SPORT LIVE.