FC Milsami Orhei a făcut primul pas spre play-off-ul Conference League. Campioana Moldovei a câștigat cu 3-2 duelul de la Chișinău cu Virtus, campioana din San Marino.



Echipa cu șapte români, victorie cu 3-2 și două cartonașe roșii



Formația antrenată de Igor Picușceac are șapte jucători cu cetățenie română în lot, printre care portarul Emil Tîmbur, titular în poarta „vulturilor roșii”.



În teren s-au aflat și Ginsari (căpitan), Jardan, Iosipoi, iar printre rezerve s-au regăsit Ghimp, Arhirii și Antoniuc.



Milsami a deschis scorul prin Nwaeze (31), dar Scappini a egalat imediat după pauză (51). Khali a readus echipa moldoveană în avantaj (61), însă același Scappini a făcut 2-2 din penalty (74). Pe final, Ime Ndon a adus victoria (89), în ciuda celor două eliminări din tabăra gazdelor: Cobeț (45+1) și Takyi (83, al doilea galben).



Cu această victorie, Milsami pleacă cu un avantaj minim în returul programat pe 14 august, la Serravalle. Dacă va trece de Virtus, echipa moldoveană va înfrunta în play-off învinsa din duelul Zrinjski - Breidablik.

