Oltenii au cedat cu 0-2 pe terenul lui Rakow Czestochowa, echipa la care este legitimat și internaționalul român, Bogdan Racovițan.

Ce l-a ”epuizat” pe Bogdan Racovițan la Rakow - Universitatea Craiova

Racovițan a fost titular la echipa antrenată de Marek Papszun și a rămas pe teren pe întreaga durată a meciului.

Meciul s-a disputat pe stadionul ”ArcelorMittal Park” din Sosnowiec, având în vedere că arena celor de la Rakow nu a primit omologare UEFA. Damian Markowski, ofițerul de presă al lui Rakow, a explicat ce a implicat organizarea partidei cu Universitatea Craiova.

”Cea mai mare provocare a fost să jucăm pe stadionul din Sosnowiec, care se află la destui kilometri de Częstochowa. Nu e deloc ușor, chiar și cu două zile înainte de meci, o parte din echipa de publicitate și organizare lucra deja pe stadion încă de marți, să muți practic întregul club departe de casă.

Partea bună a fost că unii dintre membrii staff-ului își aminteau cum a fost să jucăm în Sosnowiec acum doi ani, iar pe deasupra ne-am putut baza și pe ajutorul celor care administrează zilnic stadionul. Drept urmare, UEFA a evaluat pozitiv organizarea întregului meci. Din acest punct de vedere, totul a decurs bine”, a spus Markowski, conform Weszlo.

Oficialul clubului polonez a vorbit și despre întâlnirea celor de la Rakow cu reprezentanții media din România. Markowski spune că, din acest punct de vedere, Bogdan Racovițan a fost epuizat în cele două zile în care a fost nevoit să ia parte la întâlnirile cu presa.

”Au fost aproximativ douăzeci de reprezentanți ai presei române. Desigur, acest număr nu ne-a surprins, aveam o listă cu numele lor. Înainte de deplasări, le trimit și purtătorilor de cuvânt ai adversarilor datele personale ale jurnaliștilor polonezi care merg la meciuri, dar când îi vezi efectiv pe acești oameni la conferința de presă, cât de implicați sunt în momentul în care pun întrebări, e impresionant.

Bogdan Racovițan a simțit-o cel mai mult, pe lângă conferința de presă oficială de dinaintea meciului, a avut șapte sau opt interviuri în decurs de două zile. E grozav, pentru că știm cum sunt uneori conferințele de presă în liga poloneză. Conferințele de presă de după meci au de obicei o prezență decentă, dar aproape fiecare club are probleme cu cele de dinaintea meciurilor. Când lucram la Radomiak, uneori venea doar un singur jurnalist”, a povestit Damian Markowski.

