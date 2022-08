În partida tur din Slovacia, FCSB s-a impus cu 1-0 grație golului marcat de Joonas Tamm, iar vicecampioana României este favorită la calificare pe Arena Națională, unde este așteptat un public numeros.

Adrian Gula, antrenorul lui Dunajska Streda: "Noi știm că Florinel Coman e în Germania și încă se tratează"

La meciul cu Dunajska Streda ar urma să apară și Florinel Coman. Deși a suferit o ruptură musculară la partida tur, extrema s-a recuperat foarte rapid grație tratamentului administrat de Marijana Kovacevic, la Belgrad, iar conducerea a anunțat că sunt șanse mari ca fotbalistul crescut la Academia Hagi să fie pe teren joi.

Adrian Gula, antrenorul lui DAC Dunajska Streda, spune că are cu totul alte informații, iar Florinel Coman ar fi la tratament în Germania, nu în Serbia. Mai mult, tehnicianul slovac crede că FCSB apelează la anumite tactici din dorința de a induce în eroare formația sa.

"Pentru mine nu e important dacă adversarul are un jucător în plus sau în minus. Dacă vorbim de Coman, din informațiile pe care le avem noi, el se află în Germania și încă se tratează. Dacă până mâine reușește să ajungă și să evolueze, foarte bine, dar eu nu știu așa ceva. Pe mine mă interesează echipa noastră, cum vom juca noi.

Astea sunt tactici și anumite practici pe care adversarul le folosește să ne inducă în eroare. Asta nu ne împiedică să evoluăm mâine așa cum știm noi mai bine", au fost cuvintele lui Adrian Gula la conferința de presă, potrivit translatorului.

Ce a spus Nicolae Dică despre Florinel Coman

"Deja v-a anunțat? (n.r - Gigi Becali, despre situația lui Florinel Coman) Nu știam că a anunțat pentru că am fost la antrenament, știam ce discuții am avut cu dânsul zilele acestea. El se va întoarce de la Belgrad și vom vedea în ce stare o să fie. Știți bine că nu e primul jucător care merge în Serbia și joacă după câteva zile. Îmi aduc aminte că au fost o gramadă de fotbaliști din România. Și eu am fost în Serbia și după câteva zile am jucat.

După discuția pe care o voi avea diseară cu el, vom vedea în funcția de feedback-ul pe care îl voi avea de la el. Nu mai e armă secretă acum, întotdeauna e mai bine ca adversarul să nu știe ceea ce vrei să faci", a declarat Nicolae Dică.