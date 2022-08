Pe FCSB o așteaptă un meci crucial. Elevii lui Nicolae Dică (42 ani) vor primi vizita lui Dunajska Streda, joi, de la 20:30, în direct pe PRO TV, VOYO și LIVE VIDEO pe www.sport.ro, în turul 3 preliminar Conference League.

Inițial, vicecampioana României nu se putea baza pe Florinel Coman (24 ani), accidentat și înlocuit la pauză în partida din Slovacia. Doar că Gigi Becali (64 ani) a anunțat în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că FCSB va beneficia de căpitanul ei în meciul cu Dunajska Streda, grație tratamentului administrat de Marijana Kovacevic. Însă, această informație nu a ajuns încă la Nicolae Dică.

Dică: „Întotdeauna e mai bine ca adversarul să nu știe ceea ce vrei să faci!”

„Deja v-a anunțat? Nu știam că a anunțat pentru că am fost la antrenament, știam ce discuții am avut cu dânsul zilele acestea. El se va întoarce de la Belgrad și vom vedea în ce stare o să fie. Știți bine că nu e primul jucător care merge în Serbia și joacă după câteva zile. Îmi aduc aminte că au fost o gramadă de fotbaliști din România. Și eu am fost în Serbia și după câteva zile am jucat.

După discuția pe care o voi avea diseară cu el, vom vedea în funcția de feedback-ul pe care îl voi avea de la el. Nu mai e armă secretă acum, întotdeauna e mai bine ca adversarul să nu știe ceea ce vrei să faci”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă premergătoare meciului cu Dunajska Streda, de joi, de la 20:30, în direct pe PRO TV și VOYO.

Gigi Becali în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena