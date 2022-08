Andrei Cordea a marcat unicul gol al meciului în minutul 28, după o fază construită de Octavian Popescu și la care Bogdan Rusu a nimerit bara.

Andrei Cordea: "La adevărata Steaua se umple mereu stadionul"

La interviul de după meci, mijlocașul a explicat momentul de ieri, în care a aflat că are drept de joc pentru partida din această seară și a ținut să le mulțumească celor peste 40.000 de fani prezenți pe Arena Națională.

De asemenea, Cordea a anunțat obiectivul clar al echipei - calificarea în grupele Conference League.

"A fost un meci foarte bun făcut de noi. Țin să mulțumesc întregului public și Peluzei Nord, care au fost alături de noi 90 de minute. Un public senzanțional, n-am mai întâlnit niciunde așa ceva. Le mulțumim celor 40.000 de oameni care au venit azi la stadion.

Antrenorul secund a făcut ieri lista, am fost 23, mi-a spus să rămân, am rămas vreo 15 minute, după a spus că nu sunt și a spus că pot să plec de acasă, dar la ora 6 m-a sunat domnul MM să mă întorc. Am venit cât am putut de repede. Am ajuns să prind și puțină ședină și mă bucur că ne-am calificat, sper să ne revenim și în campionat.

Țin să zic că victoria a fost a întregului public, mi-a plăcut foarte mult. Fără ei nu cred că reușeam să ne calificăm nici etapa trecută, cu Saburtalo. Cred că lumea vine la stadion pentru că practicăm un fotbal foarte frumos. Dacă nu jucam bine, lumea nu venea la stadion, dar la adevărata Steaua se umple mereu stadionul.

Am vorbit mai mult cu Nicolae Dică. Mi-a spus că își dorește să fiu proaspăt pe ultimii 30 de metri, să iau acținui unu contra unu, dar nicidecum că aș fi individualist.

Încă nu știu foarte mult despre echipa norvegiană, dar sper să ne vedem și în toamnă și în primăvară la PRO TV", a spus Andrei Cordea, pentru PRO TV.

În play-off-ul Conference League, FCSB va înfrunta formația norvegiană Viking, care a trecut în turul 3 de Sligo Rovers, scor 5-2, la general.