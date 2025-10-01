Un membru al conducerii clubului german de fotbal Mainz 05, Christian Heidel, şi-a revizuit opinia despre competiţia Conference League, înaintea debutului formaţiei în acest sezon european, joi, contra echipei cipriote Omonia Nicosia, transmite DPA.

Mainz, interesată acum de Conference League



''Voi fi complet sincer: Când a fost inventată, nu am înţeles-o deloc. Acum suntem implicaţi şi o înţelegem bine'', a spus Heidel, potrivit Agerpres.



În ultimii ani, ''am văzut cine a participat, de asemenea, şi cine a câştigat Conference League. Astfel, trebuie să îmi revizuiesc opinia. Este o competiţie foarte interesantă şi pe care o aşteptăm cu nerăbdare'', a mai spus Heidel.



Primul sezon al Conference League a fost 2021-22, competiţia fiind creată ca a treia valorică pe continent, după Champions League şi Europa League.



Mainz joacă pentru prima oară în Europa din sezonul 2016-17, când a evoluat în Europa League, dar nu a ajuns în faza grupelor.



''Ştim exact de unde venim. Cunoaştem exact ce oportunităţi economice avem. Şi din acest motiv ne bucurăm să participăm'', a subliniat Heidel.

Mainz, una dintre adversarele Craiovei



Clubul nu are mari ambiţii în această competiţie, dar ''bineînţeles că are obiectivul de a trece de faza ligii'', a adăugat Heidel.



Universitatea Craiova o va înfrunta pe Mainz în etapa a patra a competiţiei Conference League, în data de 27 noiembrie, în Bănie

