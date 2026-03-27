Ferdi Kadioglu a marcat unicul gol al partidei în minutul 53, după ce a profitat de o pasă de excepție expediată de Arda Guler.

Vincenzo Montella, provocat de români la conferința de presă

Turcii susțin că la conferința de presă de la finalul jocului, un jurnalist român a încercat să îl provoace pe Vincenzo Montella: ”Vei căuta un sfat din partea lui Lucescu înainte de următorul meci? Vei demisiona dacă nu vei reuși să califici Turcia la Mondial?”, a fost întrebarea primită de selecționerul Turciei.

”În meseria noastră, antrenorii își impun propria filozofie de joc și cunoștințele tactice pe teren. Nu cerem sfaturi de la nimeni. Dacă e să răspundem acestei provocări, sincer nu cred că un singur meci va pune capăt acestor doi ani frumoși. Oricum, nu ne gândim la așa ceva. Ne cunoașteți obiectivul, așa că nu mai e nevoie să spunem mai mult”, a spus Vincenzo Montella.

După răspunsul lui Montella, reporterul a încercat să insiste cu aceeași întrebare, turcii susținând că ”a încercat să transforme conferința de presă într-o dispute aprinsă”. În acel moment a intervenit și purtătorul de cuvânt al naționalei Turciei, care a încercat să pună punct schimbului de replici dintre jurnalist și selecționer: ”Cred că este destul cu aceste provocări, dar să lăsăm la latitudinea antrenorului”.

Montella a continuat însă și i-a adresat o întrebare reporterului: ”Tu demisionezi atunci când faci o greșeală într-un articol din ziar?”.

Imediat după întrebarea adresată de selecționerul Turciei, purtătorul de cuvânt al turcilor a intervenit din nou și a oprit schimbul de replici: ”Mulțumim, punem punct acestei conversații”.