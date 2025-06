Robert Lewandowski (36 de ani) tocmai a renunțat la naționala Poloniei, într-un moment crucial pentru această reprezentativă, care țintește a 3-a calificare succesivă la un Mondial.

Sport.ro a scris aici despre comunicatul-bombă prin care vedeta Barcelonei și-a anunțat retragerea de la națională, lăsând ușa deschisă pentru o revenire, doar în cazul schimbării selecționerului de acum!

Iar această poveste tocmai a căpătat o altă dimensiune! Pentru că, în dialog cu presa din țara sa, vârful de 36 de ani a oferit noi detalii despre scandalul care a zguduit fotbalul polonez.

„Îmi puneam copiii la culcare, când am primit un telefon“

Încă de la începutul dezvăluirilor sale, vedeta Barcelonei a confirmat că acest scandal a pornit de la decizia selecționerului Michal Probierz, de a schimba căpitanul naționalei.

„Am primit un telefon neașteptat de la Michal Probierz în care m-a informat de hotărârea lui, de a-mi lua banderola. N-am fost pregătit deloc pentru așa ceva. Mai ales că telefonul l-am primit într-un moment în care îmi puneam copiii la culcare. Toată discuția noastră telefonică a durat câteva minute. Nici măcar n-am apucat să le zic celor din familie ce mi s-a transmis la telefon, că anunțul retragerii banderolei a și apărut pe site-ul federației! Felul în care mi s-a comunicat această decizie a fost o mare surpriză pentru mine“, și-a început Lewandowski discursul.

„Acest antrenor mi-a înșelat încrederea“

În continuarea dialogului cu WP SportoweFakty, Lewandowski a pus tunurile direct pe selecționerul Michal Probierz, reconfirmând că nu mai poate lucra cu acesta.

„Eu n-am fost căpitanul naționalei un an sau doi. Totuși, am purtat banderola, în ultimii 11 ani, în condițiile în care joc pentru naționala noastră de 17 ani. Sincer, eu cred că astfel de decizii trebuie să fie gestionate și luate altfel. Mai ales că acum urmează un meci capital pentru echipa națională (n.r. – cu Finlanda, în deplasare, în preliminariile CM 2026). Faptul că o asemenea decizie, cu retragerea banderolei, mi s-a comunicat la telefon nu e OK. Acest antrenor mi-a înșelat încrederea!“, a spus Lewandowski.

În încheiere, acesta a insistat că naționala Poloniei rămâne echipa la care a ținut cel mai mult, în toată cariera sa de fotbalist.

„De-a lungul anilor, am dat tot ce am avut mai bun, de câte ori am fost covocat la lot. Echipa națională a fost mereu pe locul 1 pentru mine. Dar m-a durut foarte tare ce s-a întâmplat acum. Și nici măcar pentru că mi s-a luat banderola, ci din cauza felului în care am fost informat“, a explicat Lewa.

În 158 de selecții, în naționala Poloniei, Robert Lewandowski a marcat 58 de goluri.