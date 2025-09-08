Selecţionerul naţionalei Italiei, Gennaro Gattuso, şi-a clarificat, duminică, afirmaţiile făcute după recenta victorie împotriva Estoniei, explicând că „îi pare rău” că va înfrunta Israelul din cauza nivelului de joc al acestei echipe, nu din cauza războiului din Gaza.

După victoria obţinută vineri de Italia împotriva Estoniei (scor 5-0), antrenorul Squadrei Azzura, Gennaro Gattuso a declarat că „îi pare rău” că Israelul se află în grupa Italiei, fără a oferi însă mai multe detalii.

De ce ”îi pare rău” că Israel este în grupa Italiei, până la urmă



Pe reţelele de socializare comentariul său a fost receptat ca o condamnare a ofensivei devastatoare a Israelului în Gaza, ca represalii pentru atacul sângeros fără precedent al Hamasului palestinian pe teritoriul israelian din 7 octombrie 2023.

El a clarificat duminică aceste declaraţii: „Îmi pare rău că am Israelul în grupa noastră, pentru că este o echipă care joacă bine şi ne poate cauza probleme. Cât despre restul, ştim cu toţii: doare să vedem ce se întâmplă, oameni şi copii care îşi pierd viaţa. Nu vreau să spun mai multe”, a declarat Gattuso într-o conferinţă de presă.

„Suntem aici să jucăm şi să ne facem treaba bine”, a adăugat antrenorul Italiei. „Va fi un meci complet diferit de cel împotriva Estoniei, nu doar din punct de vedere al nivelului de joc, ci şi din punct de vedere al caracteristicilor ambelor echipe. Ne pot face rău”, a avertizat câştigătorul Cupei Mondiale din 2006, citat de news.ro.

Antrenorii italieni au cerut excluderea Israelului din competițiile UEFA și FIFA



O asociaţie de antrenori italieni a cerut luna trecută FIFA şi UEFA să excludă naţionala Israelului din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Italia, care nu a participat la ultimele două turneuu finale ale Cupei Mondiale, este pe locul trei în Grupa I, cu şase puncte din trei meciuri. Israel are 9 puncte şi este pe locul secund.

Meciul Israel - Italia se joacă azi, de la ora 21:45, pe Nagyerdei Stadion din Debrecen.

