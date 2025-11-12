Înaintea partidelor Italiei cu Moldova și Norvegia din preliminariile CM 2026, selecționerul Gennaro Gattuso a făcut o declarație aparent surprinzătoare, pe care ulterior a încercat să o și explice.

”Aceste două meciuri nu vor fi ușoare. În prima partidă, cu Moldova, vor evolua cei care au jucat mai puțin, dar mă aștept de la ei să dea maximum pe teren.

”Nu am avut noroc la tragere și jucăm în aceeași grupă cu Norvegia”



Meciul cu Moldova este mai important decât cel de-al doilea, cu Norvegia!

Și asta pentru că primul servește drept pregătire pentru al doilea. Nu am avut noroc la tragere și jucăm în aceeași grupă cu norvegienii, care arată un fotbal fantastic.

În aceste două partide voi alterna sistemele tactice”, a explicat Gennaro Gattuso la conferința de presă de la Coverciano.

