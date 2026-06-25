OPINIE Când prea bine nu-i destul

Când prea bine nu-i destul CM 2026
Ionut Stoica
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La un moment dat, cifrele devin imposibil de ignorat.

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VfB StuttgartDeniz UndavGermaniaCM 2026
Din articol

Germania joacă în această seară ultimul meci din grupa E a Cupei Mondiale, împotriva Ecuadorului. Miza este câștigarea grupei, iar Julian Nagelsmann a ales din nou să înceapă cu Kai Havertz în atac. Deniz Undav? Din nou pe banca de rezerve. E o decizie care îmi ridică inevitabil o întrebare. Ce mai trebuie să facă?

Când prea bine nu-i destul

La acest Campionat Mondial, Undav a avut nevoie de doar 56 de minute pentru a participa direct la cinci goluri. 56 de minute! Cu Curacao a intrat în minutul 64, a marcat o dată și a oferit două pase decisive. Contra Coastei de Fildeș a primit doar jumătate de oră, dar a înscris ambele goluri ale victoriei Germaniei, 2-1.

Sub comanda lui Julian Nagelsmann, Undav are nouă goluri în doar 11 selecții. Media? Un gol la fiecare 47 de minute. Este cea mai bună eficiență dintre toți oamenii de atac ai Germaniei!

Florian Wirtz are 11 goluri în 33 de meciuri. Kai Havertz are tot 11, dar în 21 de apariții. Jamal Musiala a înscris de nouă ori în 21 de partide. Niclas Fullkrug are șapte goluri în 15 meciuri. Undav? Nouă goluri în 11 jocuri.

Nici la nivel de club nu există argumente împotriva lui. Atacantul de 29 de ani vine după cel mai bun sezon al carierei. A disputat 46 de meciuri pentru Stuttgart, a marcat 25 de goluri și a oferit 14 pase decisive. În Bundesliga a contribuit direct la 25 de goluri în 29 de apariții și a dus-o pe Stuttgart până pe locul patru, poziție care i-a asigurat accederea în grupa unică UEFA Champions League.

Poate că Nagelsmann vede altceva la antrenamente. Poate că sistemul îi cere un alt profil de atacant? Nu se știe. Totuși, vă spun sincer că, la un moment dat, cifrele devin imposibil de ignorat. Iar cele ale lui Deniz Undav strigă „titular”.

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