Germania joacă în această seară ultimul meci din grupa E a Cupei Mondiale, împotriva Ecuadorului. Miza este câștigarea grupei, iar Julian Nagelsmann a ales din nou să înceapă cu Kai Havertz în atac. Deniz Undav? Din nou pe banca de rezerve. E o decizie care îmi ridică inevitabil o întrebare. Ce mai trebuie să facă?

Când prea bine nu-i destul

La acest Campionat Mondial, Undav a avut nevoie de doar 56 de minute pentru a participa direct la cinci goluri. 56 de minute! Cu Curacao a intrat în minutul 64, a marcat o dată și a oferit două pase decisive. Contra Coastei de Fildeș a primit doar jumătate de oră, dar a înscris ambele goluri ale victoriei Germaniei, 2-1.

Sub comanda lui Julian Nagelsmann, Undav are nouă goluri în doar 11 selecții. Media? Un gol la fiecare 47 de minute. Este cea mai bună eficiență dintre toți oamenii de atac ai Germaniei!