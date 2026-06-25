Andre Onana și-a decis viitorul

Portarul camerunez va continua și în sezonul viitor la Trabzonspor, formație pentru care a evoluat și în stagiunea recent încheiată.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, toate documentele au fost semnate, iar Onana va rămâne la Trabzonspor sub formă de împrumut de la Manchester United până în iunie 2027.

Andre Onana continuă la Trabzonspor

Clubul turc și-a dorit încă din finalul sezonului să îl păstreze pe goalkeeper, după ce acesta a contribuit la câștigarea Cupei Turciei și la clasarea echipei pe locul al treilea în Super Lig. De cealaltă parte, Manchester United nu îl mai avea în planuri, după ce Senne Lammens a devenit titular între buturi.

Înțelegerea dintre Manchester United și Trabzonspor este un simplu împrumut, fără opțiune de transfer definitiv.