Echipa pregătită de Bogdan Andone s-a impus cu 2-0 în fața sârbilor de la FK Cukaricki, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 8 în campionatul Serbiei.

Piteștenii au deschis scorul în minutul 22, prin Michael Idowu, iar Ricardo Matos a închis tabela în repriza secundă, în minutul 66.

Urmează încă două amicale pentru FC Argeș

În cantonamentul din Slovenia, formația din Trivale mai are programate încă două partide de verificare. Pe 29 iunie va întâlni formația albaneză KF Vllaznia, ocupanta locului 3 în sezonul trecut și calificată în preliminariile UEFA Conference League. Ultimul test este programat pe 2 iulie, de la ora 18:00, împotriva slovenilor de la NK Dekani, echipă care a încheiat pe locul 10 în liga secundă.

Programul amicalelor lui FC Argeș în Slovenia: