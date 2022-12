În minutul 41, după o primă repriză controlată în totalitate de argentinieni, selecționerul „Cocoșului galic”, Didier Deschamps, i-a înlocuit pe Giroud și Dembele cu Thuram și Kolo Muani, care a avut și o ratare fantastică, unu-la-unu cu Emiliano Martinez, în minutul 120+3.

Motivul pentru care Deschamps a făcut două schimbări înainte de pauză, în finala de la Mondial: „Nu e umilință. A vrut să le facă asta”

Fostul antrenor FCSB, Nicolae Dică, a oferit o proprie viziune asupra înlocuirilor lui Didier Deschamps, evidențiind faptul că selecționerul a vrut să ofere un ritm mai rapid de joc elevilor săi.

„Probabil că Deschamps a vrut să le dea fotbaliştilor care intrau un ritm de joc cât mai rapid. Jucătorii respectivi au mai prins 7-8 minute în teren, apoi a venit pauza, a urmat încălzirea, dar asta nu e o umilinţă. Tu, ca jucător, trebuie să te pui în pielea antrenorului, e doar o schimbare tactică, nu vrea nimeni să te umilească.

Am văzut că jucătorii erau supăraţi, dar nu am văzut nicio reacţie negativă. În acelaşi timp, am văzut jucători în Liga 1 care au dat cu pumnii prin bănci, chiar acum în weekend, s-au dus supăraţi la vestiare, iar Giroud, care e campion mondial, n-a avut nicio reacţie negativă”, a spus Nicolae Dică, potrivit Orange Sport.

Argentina - Franța 3-3 (4-2 d.l.d.)

Argentina a început fantastic finala Campionatului Mondial din Qatar. Lionel Messi a deschis scorul din penalty (minutul 23), iar Di Maria a majorat diferența (minutul 36). Sud-americanii au controlat excepțional partida, până în minutul 80.

Francezii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă, iar Kylian Mbappe a redus din diferență. Un singur minut mai târziu, starul lui Paris Saint-Germain a restabilit egalitatea și a trimis meciul în prelungiri.

Lionel Messi a readus-o pe Argentina pe culmile victoriei în minutul 108, dar același Kylian Mbappe a restabilit egalitatea și a ajutat „Cocoșul galic” să ajungă la loteria penalty-urilor.

Acolo, sud-americanii s-au impus catastrofal. 4-2 s-a terminat, după ce Martinez a parat lovitura lui Kingsley Coman, iar Tchouameni a trimis mult pe lângă poartă.

Argentina a devenit, astfel, campioana mondială la turneul final, ediția 2022, din Qatar!